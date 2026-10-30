Nemocnice Znojmo vychovala další sanitáře. Sedmý běh kurzu dokončila desítka absolventů

Nemocnice Znojmo vychovala další sanitáře. Sedmý běh kurzu dokončila desítka absolventůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 30.10.2026 13:44
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