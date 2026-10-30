Nemocnice u sv. Anny sleduje pacienty bezdrátově i při chůzi po chodbě

Nemocnice u sv. Anny sleduje pacienty bezdrátově i při chůzi po chodběPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 30.10.2026 15:00
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