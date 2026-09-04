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Aktualizace Windows 11 rozbila počítače po celém světě. Černá obrazovka, nefunkční Wi-Fi a jediné řešení je odinstalace

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Únorová aktualizace KB5077181 pro Windows 11 vyvolala vlnu hlášení o černých obrazovkách, mrtvém Wi-Fi i nefunkčním Bluetooth. Microsoft přitom oficiálně tvrdil, že o žádném problému neví.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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