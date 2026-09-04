Bývalý prvoligový fotbalista řádil opilý s nožem v ruce. Vyhrožoval, že lidi zabije, a skončil v cele

Lokální zdroje muže identifikují jako Ibrahimu Ndiape Sowa, senegalského útočníka, kterého v roce 2022 představily jako testovaného hráče FK Pardubice a který se později objevoval v dresech Robstavu, Viktorie Žižkov i Kolovče. Některá média ho označují za „bývalého prvoligového fotbalistu“, z otevřených zdrojů se ale nepodařilo doložit, že v české první lize skutečně nastoupil k soutěžnímu zápasu. Ještě v roce 2026 byl evidován jako aktivní hráč nižších soutěží. Ať už je jeho sportovní status jakýkoli, policejní popis toho, co se stalo v Nýřanech, mluví jasně.
Co se odehrálo v restauraci Na Lazarce
Podle svědecké výpovědi citované serverem Krimi Plzeň přišel Sow do podniku a začal křičet na hosty. Když ho okřikli, odešel se slovy, že jim ukáže, „kdo je“. Za chvíli se vrátil, s nožem v ruce.
Svědek popsal, jak máchal čepelí těsně před obličejem jednoho z přítomných a vykřikoval, že je zabije. Přivolaná hlídka muže zadržela a umístila do policejní cely. Dechová zkouška ukázala téměř dvě promile alkoholu, orientační test na omamné a psychotropní látky vyšel pozitivní.
Z dostupných policejních vyjádření neplyne, že by byl některý z hostů fyzicky zraněn. Riziko ale bylo podle popisu scény vysoké; nůž a vzdálenost několika centimetrů od obličeje nedávají velký prostor pro náhodu.
Co říká policie a co hrozí
Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů: nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Zda už padlo formální obvinění, zveřejněno nebylo.
Klíčový je v tomto případě nůž. Nebezpečné vyhrožování spáchané se zbraní spadá podle § 353 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku do přísnější kvalifikace s trestní sazbou šest měsíců až tři roky odnětí svobody. Výtržnictví podle § 358 má v základu sazbu až dva roky. Konečná kvalifikace bude záviset na tom, jak státní zástupce popíše skutek a zda prokáže všechny kvalifikační znaky, ale samotná přítomnost nože posouvá celou věc výrazně nad úroveň běžné hospodské rvačky.
Kdo je Ibrahima Ndiape Sow
Rodák z Dakaru. V listopadu 2022 ho Pardubice zařadily mezi hráče na testech a představily jako útočníka. Sekundární zdroje ho později spojují s Robstavem a Viktorií Žižkov, naposledy s klubem Slavoj Kolovč v nižších soutěžích.
Právě z Kolovče přišla jediná dohledatelná přímá reakce. Milan Lucák pro server fotbalunas.cz řekl: „Jestli člověk někomu vyhrožuje nožem, tak nemá u nás v klubu co dělat.“ Vyjádření Pardubic, Žižkova ani Robstavu se dohledat nepodařilo. Sám Sow ani jeho případný právní zástupce se k incidentu veřejně nevyjádřili.
Nálepka „ligový hráč“ versus policejní protokol
Některá média případ zarámovala jako pád bývalé hvězdy. Jenže z ověřitelných zdrojů nevyplývá ani hvězdná minulost, ani definitivní konec kariéry. Sow byl ještě letos aktivním hráčem okresní úrovně. Existuje také neověřené místní tvrzení, že loni měl v jednom bistru rozbít barmanovi půllitr o obličej, to ale nelze bez dalších podkladů převzít jako doložený vzorec.
Co doložené je: muž pod vlivem alkoholu a dalších látek ohrožoval nožem lidi v restauraci. Sportovní minulost z toho nedělá větší ani menší zločin. Dělá z toho jen mediálně viditelnější případ, a pro Sowa potenciálně těžší cestu zpět. Ať už na hřiště, nebo kamkoli jinam.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner