FIFA obvinila UEFA z očerňovací kampaně. Spor o práva k mistrovství světa eskaluje a jde o miliardy

Když FIFA 28. července 2026 oznámila vznik dceřiné společnosti FIFA Forward Enterprise s oceněním na zhruba 500 miliard korun a plánem získat od minoritních investorů přes 100 miliard korun, UEFA odpověděla ještě tentýž den pěti slovy: „Není to majetek FIFA k prodeji.“ Do 31. července byl návrh stažen. Jenže tím nic neskončilo. 3. září FIFA v americkém soudním podání obvinila UEFA z koordinované očerňovací kampaně, a z toho, že její právní kroky v USA nejsou skutečné procesní úkony, ale de facto tiskové zprávy. Boj o to, kdo smí rozhodovat o budoucím byznysovém modelu světového fotbalu, se přesunul z konferenčních sálů do soudních síní.
Tři dny, které otřásly FIFA
Časová osa červencové krize je brutálně komprimovaná. Pondělí 28. července: FIFA zveřejňuje na svém právním portálu detaily FFE. Nejde jen o televizní práva, do nové firmy měly přejít vysílání, sponzoring, prodej vstupenek, licencování i provozní zajištění turnajů. Mužské i ženské mistrovství světa, Klubové MS. Celý komerční ekosystém FIFA.
UEFA reaguje okamžitě. Druhý den přitvrzuje: mluví o ultimátu a obviňuje vedení FIFA, že chce obohatit „sebe a své přátele“. 30. července přichází společné prohlášení UEFA a jejích 55 členských asociací: proces je tajný, nátlakový, a pokud návrh zůstane na stole, evropské národní týmy nebudou hrát soutěže FIFA. Bojkot. Tentýž den se přidává Concacaf se 41 svazy, den předtím AFC. Proti Infantinovu plánu stojí tři ze šesti konfederací.
31. července FIFA návrh stahuje. Celá epizoda trvala 72 hodin.
Z politické přestřelky právní válkou
Stažení FFE vypadalo jako kapitulace. Nebylo. 10. srpna UEFA, AFC a Concacaf publikují společný otevřený dopis „fotbalové rodině“, kde už nemluví o jedné transakci, ale o porušení důvěry, potřebě nezávislého přezkumu a o vedení FIFA jako celku. Konflikt přerostl obchodní spor a stal se bitvou o správu celé organizace.
27. srpna UEFA podává návrhy na předběžné zajištění důkazů ve třech amerických jurisdikcích, v New Yorku, na Floridě a v Coloradu. Podle kopií podání, které získal server Front Office Sports, UEFA sbírá materiál pro možnou švýcarskou trestní stížnost proti vedení FIFA. Existence floridského řízení je potvrzena i v soudním rejstříku.
A pak přichází protiúder. 3. září, jak informovala agentura AP, FIFA v americkém soudním podání tvrdí, že žádosti UEFA o zajištění důkazů nejsou v jádru právní úkony, ale „tiskové zprávy“ sloužící koordinované kampani proti FIFA a jejímu prezidentovi. Výraz „očerňovací kampaň“ se objevuje černé na bílém v procesním spisu.
Peníze, moc, nebo obojí?
Oficiální argumenty obou stran znějí vznešeně. FIFA tvrdila, že FFE měla navýšit rozvojové financování ze současných 8 milionů dolarů na 20 milionů na asociaci pro cyklus 2027–2030, plus jednorázový bonus dalších 20 milionů přes program Fast Forward. Peníze pro 211 svazů, rozvoj fotbalu v nejchudších zemích.
UEFA, Concacaf a AFC kontrují: místo soukromého kapitálu stačí sáhnout do existujících rezerv FIFA. Žádný konkrétní miliardový peněžní protinárok UEFA ve veřejně dostupných zdrojích doložen není. Evropská strana nechce peníze, chce kontrolu. Přesněji: chce zabránit tomu, aby očekávaná návratnost externího investora určovala kalendář, formát a komercializaci turnajů. Pro evropský fotbalový ekosystém, který generuje většinu příjmů FIFA, je to existenční otázka.
Concacaf ve svém prohlášení výslovně uvedla, že návrh „vypracoval a představil prezident FIFA“, tedy že FFE nebyl kolektivní projekt, ale osobní iniciativa Gianniho Infantina. Na evropské straně zase nejde jen o Aleksandera Čeferina; za postupem stojí 55 asociací a vedení dvou dalších konfederací. Osobní rivalita konflikt zostřuje, ale dokumenty ukazují širší institucionální střet.
Co to znamená pro českého fanouška
Prakticky nic, zatím. Vysílací práva k MS 2026 pro Česko zajistila EBU už v říjnu 2024, tedy téměř dva roky před celou kauzou. Česká televize nabídla přes padesát zápasů na ČT sport a ČT sport Plus, Nova měla 50 exkluzivních přenosů a čtyři sdílené. Volně dostupné vysílání, iVysílání, Oneplay. Divácký model v Česku běžel stabilně a FFE na něm nic nezměnila; ostatně finále MS 2026 se odehrálo 19. července, devět dní předtím, než FIFA svůj plán vůbec představila.
Budoucnost je jiná věc. Pokud by se podobný model soukromého kapitálu někdy vrátil, a podle nás se vrátí, protože ekonomická logika za ním nezanikla stažením jednoho návrhu, tlak by směřoval do obchodního modelu dalších turnajů. A tam už by se český fanoušek mohl ocitnout v situaci, kdy volně dostupné vysílání nebude samozřejmost.
Bitva, která teprve začíná
Od předchozích třenic mezi FIFA a UEFA (kolem Superligy, termínového kalendáře, formátu soutěží) se tahle liší v jednom zásadním ohledu. Nejde o sportovní pravidla. Jde o vlastnickou architekturu nejcennějšího aktiva světového fotbalu a o to, zda k jeho výnosům smí soukromý investor. Předběžné zajišťování důkazů v USA běží, příprava švýcarské trestní stížnosti pokračuje, FIFA mluví o očerňování. Právní vítěz určen není. Ale jedno je jasné: FFE možná padlo za tři dny, ale válka o budoucnost fotbalového byznysu se teprve rozjíždí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle