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Maková buchta s tvarohovým krémem bez mouky a cukru, která nezklame ani opravdové labužníky

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Maková buchta bez mouky a cukru, která se rozplývá na jazyku a přitom neobsahuje ani gram bílé mouky ani klasického cukru. Místo toho ovesné vločky, mletý mák a xylitol - a výsledek je překvapivě vláčný.
Fotografie k makové buchtě bez mouky a cukru

Fotografie k makové buchtě bez mouky a cukru

Zdroj: Foto: Se souhlasem Romany Rubášové, Maková buchta, která se obejde bez mouky a cukru a přitom nezklame ani jednoho labužníka u stolu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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