Maková buchta s tvarohovým krémem bez mouky a cukru, která nezklame ani opravdové labužníky

Makové buchtě bez mouky a cukru jsem se dlouho spíš vyhýbala. V hlavě jsem měla představu něčeho drobivého, těžkého a poctivě „ zdravého“ takovým tím způsobem, kdy si člověk dá jeden kousek ze slušnosti a zbytek zůstane na talíři. Jenže jednou v neděli jsem otevřela lednici, na lince zůstal načatý sáček a bylo rozhodnuto. mletého máku Zkusím to. Od té doby tenhle recept peču častěji, než bych tehdy čekala.
Základ těsta tvoří
ovesné vločky namočené v mléce a mletý mák. Mouka tu opravdu není potřeba, mák ji v tomhle případě zastoupí překvapivě dobře a přihodí k tomu i vlákninu a bílkoviny. U máku mě pořád trochu zarazí jedna věc: obsah vápníku. Má ho několikanásobně víc než kravské mléko. Sladí se , tedy březovým cukrem s nízkým glykemickým indexem, takže po kousku buchty obvykle nepřijde prudké rozhoupání cukru v krvi. Navrch přijde xylitolem tvarohový krém se smetanou a citronem, na závěr kakao. U nás doma se do ní většinou řízne dřív, než bych ji sama pustila z ruky.
Můj tip je jednoduchý: Nespěchejte na ovesné vločky. Třicet minut v mléce není kosmetický údaj do receptu. Vločky se nasáknou, změknou a těsto pak při pečení drží lépe pohromadě. Když se tenhle krok odbyde, buchta umí být sušší a při krájení se zbytečně drolí. A to je u takhle dobrého korpusu škoda. Recept na makovou buchtu bez mouky a cukru s tvarohovým krémem
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě Suroviny na makové těsto 100 g celozrnných ovesných vloček 100 g mletého máku 1 sáček kypřicího prášku 100 g xylitolu 80 ml oleje nebo rozpuštěného másla 200 ml mléka 200 g kysané smetany 4 vejce (bílky zvlášť na sníh) špetka soli Tvarohový krém 250 g tvarohu v alobalu 250 ml smetany ke šlehání 33 % šťáva z 1 malého citronu xylitol podle chuti Dokončení Postup přípravy vláčné makové buchty bez mouky a cukru
1.
Ovesné vločky nasypte do větší mísy a zalijte mlékem. Nechte je stát alespoň 30 minut. Potřebují nabobtnat a změknout, jinak se těsto hůř spojí. Tenhle krok bych nepřeskakovala, i když zrovna vypadá jako drobnost, která jen zdržuje.
2. Troubu zapněte na
180 stupňů. Než vločky dojdou, oddělte bílky od žloutků. Bílky dejte do čisté, pokud možno odmaštěné mísy a zatím je nechte čekat stranou.
3. K namočeným vločkám přisypte
mletý mák, kypřicí prášek, xylitol, přidejte olej nebo rozpuštěné máslo, kysanou smetanu, žloutky a špetku soli. Promíchejte do hustého makového těsta. Nemá být tekuté, spíš kompaktní a pořádné. Foto: Se souhlasem Romany Rubášové, Maková buchta, která se obejde bez mouky a cukru a přitom nezklame ani jednoho labužníka u stolu
4.
Bílky vyšlehejte s trochou soli na pevný sníh. Když mísu opatrně nakloníte, sníh by měl držet na místě. Do těsta ho potom vmíchejte postupně, nejlépe ve dvou nebo třech částech. Spíš podebírat než míchat silou; jde o to, aby v hmotě zůstalo co nejvíc vzduchu.
5.
Koláčovou formu vymažte máslem a přelijte do ní těsto. Povrch jen zlehka uhlaďte a formu vložte do předehřáté trouby. Pečte 35 až 40 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy špejle zapíchnutá do středu vyjde suchá.
6. Upečenou buchtu vyklopte na mřížku a nechte ji
úplně vychladnout. Krém na teplý korpus nedávejte. Povolit umí rychle a místo pěkné vrstvy by po povrchu spíš stekl.
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1.
Tvaroh v alobalu přendejte do vyšší nádoby, kde se bude dobře šlehat. Přilijte smetanu ke šlehání, přidejte citronovou šťávu a xylitol podle chuti. Mně většinou stačí asi dvě lžíce, krém pak zůstane svěží a nepůsobí přeslazeně.
2. Všechno vyšlehejte tyčovým mixérem nebo ručním šlehačem do hladkého krému. Má být pevný, jemný a lehce lesklý, ne tekutý. Kdyby se zdál řidší, dejte ho zhruba na deset minut do lednice a potom ho ještě krátce prošlehejte.
3. Vychladlou buchtu potřete krémem po celé ploše. Přes jemné sítko ji posypte
kakaem. Na světlém krému udělá tmavá vrstva hezký kontrast a chuťově si s mákem rozumí.
4. Před krájením dejte buchtu nejméně na
30 minut do lednice. Krém zpevní a řezy budou držet lépe tvar. V chladu vydrží bez problémů tři dny, pokud se tedy doma tak dlouho vůbec dočká. Tipy redakce: Ovesné vločky jako základ: Celozrnné ovesné vločky jsou podle Healthline dobrým zdrojem beta-glukanů, které prospívají střevům a pomáhají udržovat stabilnější hladinu cukru v krvi. V tomhle receptu ale nejsou jen kvůli výživě, výrazně pomáhají i samotné struktuře těsta. Xylitol versus erythritol: Pokud doma nemáte xylitol, můžete použít erythritol ve stejném množství. Výsledek bude o něco méně sladký, vláčnost by ale měla zůstat. U xylitolu jen pozor, je toxický pro psy. Odkrojené kousky ani drobky proto nenechávejte tam, kam se zvířata snadno dostanou. Mletý mák versus celý: Použijte opravdu mletý mák. Celý se s těstem nespojí stejně dobře a buchta by se mohla víc rozpadat. Mletý mák koupíte hotový, případně si ho namelete doma třeba v kávovém mlýnku. Citron v krému: Citronová šťáva není v krému jen kvůli svěžejší chuti. Mírné okyselení pomáhá tomu, aby krém lépe držel tvar. Kdo má rád výraznější citronovou stopu, může přidat i trochu najemno nastrouhané kůry. Varianta bez laktózy: Mléko a kysanou smetanu lze nahradit rostlinnými alternativami. Dobře funguje ovesné nebo mandlové mléko. Smetanu ke šlehání můžete vyměnit za kokosovou šlehačku, která se chová podobně a přidá jemně exotickou chuť.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem Romany Rubášové