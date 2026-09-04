Technika? To nevím, co to je, říká Dr. Vševěd z Na lovu. Přiznal, v čem ho soutěžící mohou snadno nachytat

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Dennívýzva
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Lovec s úspěšností přes 85 % otevřeně pojmenoval tři obory, kde ztrácí jistotu. Snadná porážka to ale není.
Jiří Martínek
Zdroj: Se svolením TV Nova
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