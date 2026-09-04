Běžecké závody v sobotu omezí dopravu v centru Prahy

První závod žen na pět kilometrů odstartuje v 18:00 z náměstí Republiky u Obecního domu, hlavní Birell Běh na deset kilometrů začne v 19:30 na stejném místě. Cíl obou závodů bude znovu na náměstí Republiky.
Uzavírky v trase závodu začnou platit už s předstihem, upozornil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Jednotlivé ulice poté budou policisté ve spolupráci se strážníky postupně otevírat ihned po proběhnutí posledního běžce.
Uzavírky pro automobily se budou od 16:30 do 22:00 týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Od 17:30 do 21:00 budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kpt. Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel. Od 19:20 bude podle průběhu závodu dočasně uzavřeno také Rohanské a Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Lannova ulice a Nové mlýny.
V celé trase obou závodů bude platit zákaz zastavení. Kvůli vybudování zázemí bude navíc tento zákaz rozšířen v oblasti náměstí Republiky, Hybernská a Na Příkopě, kde bude platit už od dnešních 18:00 do sobotní půlnoci. "Zákaz zastavení bude platit od soboty 5. září 2026 už od 00:01 do 23:00 hodin také v ulici Revoluční a od 12:00 do 22:00 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kpt. Jaroše i na Dvořákově a Rohanském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu," dodal mluvčí magistrátu.
Změny se dotknou i povrchových linek MHD, proto město doporučuje využívat v centru města metro. V den závodu bude zhruba od 16:00 do 21:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice, Štefánikova a Čechova mostu a nábřeží Edvarda Beneše. Změny se budou týkat tramvajových linek číslo 6, 8, 15, 17, 26, 41, 42 a autobusových spojů číslo 194 a 207. Více informací najdou cestující na webu pražského dopravního podniku. Pro dotazy týkajících se dopravních omezení bude fungovat bezplatná informační linka na čísle 800 165 102. Bližší informace k běžeckým závodům jsou na webu pořadatele.