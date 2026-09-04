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Zlaté mléko si získalo oblibu díky svým možným zdravotním přínosům. Má prospívat kloubům, pokožce, srdci i cévám

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Jednou z hlavních ingrediencí „zlatého mléka“ bývá právě kurkuma. Té se občas říká i indický šafrán. Tohle léčivé koření se používá ve společnosti již od středověku. Nejaktivnější složkou kurkumy je takzvaný kurkumin. I přesto, že ho nalezneme v kurkumě pouhá tři procenta, je pro naše zdraví velice důležitý. Proč vlastně?
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Zdroj: Neznámý zdroj
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