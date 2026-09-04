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Okružní křižovatka Sněhulák bude o víkendu v noci opět uzavřena

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Probíhající práce na rekonstrukci mostu na průtahu Libercem u Globusu přinesou další uzavírku křižovatky zvané Sněhulák. Okružní křižovatka bude o víkendu uzavřena v pátek a v sobotu vždy od 18 do 8 hodin. Objízdná trasa povede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská.
Okružní křižovatka Sněhulák bude o víkendu v noci opět uzavřena

Okružní křižovatka Sněhulák bude o víkendu v noci opět uzavřena

Zdroj: ŘSD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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