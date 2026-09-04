Okružní křižovatka Sněhulák bude o víkendu v noci opět uzavřenaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Okružní křižovatka Sněhulák bude o víkendu v noci opět uzavřena
Už v neděli v 15 hodin má výkop osmašedesáté derby mezi Jabloncem a Libercem. Také tentokrát slibuje...
Jak bude o víkendu? V pátek v noci dorazí studená fronta a bude tedy chladněji, po propršeném pátečním...
Revoluci v parkování slibuje Liberec. Plánuje stavbu tří parkovacích domů, které by měly přinést více než...
Noční hlášení o zmizelých penězích a roztržce expartnerů přivedlo jablonecké strážníky k podivnému případu....
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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