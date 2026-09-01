Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Lela Vémola odmítla škodovku, teď jezdí v luxusním BMW za 2 miliony. Kdo ho ale platí?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Influencerka Lela Vémola v poslední době prožívá velmi náročné období. Řeší rozchod se zápasníkem Karlosem Vémolou, stará se o tři děti a současně se snaží zajistit dostatek peněz na svůj nákladný život. Uskromnit se ale nehodlá, a tak hledá způsoby, jak si i nadále žít v přepychu.
Lela Vémola odmítla škodovku, teď jezdí v luxusním BMW. Kdo ho ale platí?

Lela Vémola odmítla škodovku, teď jezdí v luxusním BMW. Kdo ho ale platí?

Zdroj:
Reklama
Další články z Kapitalio
Pistáciové cukroví ovládne letošní Vánoce: Vyzkoušejte tento luxusní recept
Pistáciové cukroví ovládne letošní Vánoce: Vyzkoušejte tento luxusní recept
Lepší než od babičky? Vláčný jablečný koláč s tvarohem a skořicí mizí z plechu ještě teplý
Lepší než od babičky? Vláčný jablečný koláč s tvarohem a skořicí mizí z plechu ještě teplý

Jablka, skořice a tvaroh jsou kombinací, která se ke konci léta začíná vracet do kuchyní skoro sama. Tento...

České termální koupaliště bez davů a s 26°C vodou: Celodenní vstup stojí jen 100 Kč
České termální koupaliště bez davů a s 26°C vodou: Celodenní vstup stojí jen 100 Kč

Termální koupání nemusí znamenat obří aquapark, desítky atrakcí a drahé vstupné. V Benešově nad Ploučnicí...

Tady se koupete přímo uvnitř skály v 32°C vodě. Unikátní jeskynní lázně leží překvapivě blízko ČR
Tady se koupete přímo uvnitř skály v 32°C vodě. Unikátní jeskynní lázně leží překvapivě blízko ČR

Plavete úzkým skalním tunelem, nad hlavou máte přírodní vápencový strop a místo klasické bazénové haly se...

Chytáte dešťovou vodu na zahradě? Jedna chyba vás může přijít až na 2 miliony Kč
Chytáte dešťovou vodu na zahradě? Jedna chyba vás může přijít až na 2 miliony Kč

Dešťová voda je pro zahrádkáře něco jako pro sběratele poklad z půdy. Zachytit ji do sudu pod okapem můžete...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.