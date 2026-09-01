Lela Vémola odmítla škodovku, teď jezdí v luxusním BMW za 2 miliony. Kdo ho ale platí?

Influencerka Lela Vémola v poslední době prožívá velmi náročné období. Řeší rozchod se zápasníkem Karlosem Vémolou, stará se o tři děti a současně se snaží zajistit dostatek peněz na svůj nákladný život. Uskromnit se ale nehodlá, a tak hledá způsoby, jak si i nadále žít v přepychu.
Lela Vémola nedávno přišla o svůj sněhově bílý vůz Mercedes G, který jí před časem nechal Vémola odtáhnout. Proč by také ne – auto bylo napsané na něj a vysoké splátky také platil on. Jenže Lela v tu chvíli zůstala bez auta, které potřebuje minimálně pro to, aby mohla vozit své děti.
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Když jí Karlos nabídl SUV značky Škoda, odmítla s tím, že nebude jezdit ve škodovce. Netrvalo dlouho a už jezdí v luxusním BMW X5 které stojí více než 2 miliony korun. Jenže kdo jí auto splácí?
Lela Vémola zažívá náročné období, ale stále se snaží udržet si svůj luxusní životní styl. Podaří se jí to? Foto: Pavel Gwužď/Nextfoto Auto od Karlose odmítla, jezdit tramvají také
Když Lela odmítla škodovku s tím, že podle ní není dostatečně bezpečná pro děti, spousta uživatelů na sociálních sítích se smála, že Lela bude nejspíš brzy jezdit tramvají. Na to podle portálu Expres reagovala:
„To nikdy. Já se o svoje děti se postarám, i kdyby trakaře padaly.“
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Následně prozradila, že už si nové auto sehnala a slíbila že ho brzy odhalí na svém profilu. Redakci Expres se to podařilo dříve – jedná se o
BMW X5 vyrobené v roce 2026 v tmavě modré barvě. To je podle Lely zcela bezpečné auto pro její děti. Influencerka ale snahu zajistit bezpečí a kvalitu pro své děti opakuje tak často, až se zdá, že to dělá spíš pro sebe a to, aby si udržela svou image bohaté ženy.
Automobil je provozován formou dlouhodobého pronájmu či operativního financování, nejde tedy o auto, které by si Lela koupila nebo jej vlastnila. A právě tady vyvstává několik otazníků.
Dříve Lela jezdila v Mercedesu, který jí platil Karlos, ten ho ale nechal odtáhnout a nyní ho prodává. Foto: Pavel Gwužď/Nextfoto Auto má, ale není její
BMW, ve kterém Lela jezdí, není napsané na ni, ale na společnost AURES, pod kterou spadá například i AAA Auto nebo Mototechna. S těmi se měla Lela snažit vyjednat spolupráci, prý ale marně. Leasing na takový vůz vyjde zhruba na 35 000 Kč měsíčně a více.
V kuloárech se šušká, že si Lela auto neplatí sama. Důvodů je několik: Karlos jí na děti a domácnost platí 50 000 Kč měsíčně. Lela však už nyní platí asi 63 000 Kč měsíčně za luxusní dvoupatrový byt a to, že nemá dostatek peněz, dokazuje i
bazárek, který nedávno pořádala za účelem prodat své luxusní věci. Kde by tedy vzala další desítky tisíc na auto?
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Influencerka nemá ani mnoho spoluprací na svém Instagramu, a tak nejeden fanoušek nechápe, kde na auto vzala peníze. Kdo Lele auto skutečně platí, je zatím záhadou, kterou se zatím nikomu nepodařilo rozluštit.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, Expres.cz, Ahaonline.cz