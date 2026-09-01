Pistáciové cukroví ovládne letošní Vánoce: Vyzkoušejte tento luxusní recept

Vanilkové rohlíčky a linecké mají na vánočním stole své pevné místo, letos jim ale může vyrůst velmi elegantní konkurence. Pistáciové cukroví zaujme barvou, jemnou oříškovou chutí a vzhledem, který připomíná zákusky z luxusní cukrárny.
Přitom nejde o recept, kvůli kterému byste museli strávit celý den v kuchyni. Základem je křehké pistáciové těsto, hladký krém a trocha bílé čokolády. Já bych jen doporučila cukroví dobře schovat. Z tácu totiž mizí podezřele rychle.
Pistácie nejsou v cukrářství žádným nováčkem
Pistácie sice v posledních letech zažívají velký návrat, jejich historie je ale mnohem delší.
Pistácie pravá pochází z oblasti zahrnující části Íránu, Střední Asie a Afghánistánu. Postupně se rozšířila také do Středomoří, kde si našla pevné místo v tamní kuchyni. Pistácie obsahují poměrně vysoký podíl tuku, který stojí za jejich plnou chutí a zároveň umožňuje při delším mixování vytvořit jemnou oříškovou pastu. Foto: Magnific
Zajímavý je i samotný
pistáciovník. Existují samčí a samičí stromy a k vytvoření úrody jsou potřeba oba. Pyl mezi nimi přenáší především vítr. Navíc si na první výraznější sklizeň musí pěstitelé několik let počkat.
Pistácie jsou charakteristické také
vysokým obsahem tuku, kterému vděčí za svou plnou a téměř krémovou chuť. Ve 100 gramech jader najdeme přibližně 20 gramů bílkovin a kolem 45 gramů tuku. Co budete potřebovat
Na těsto (asi 30 kousků) si připravte: 200 g hladké mouky 80 g nesolených pistácií 70 g moučkového cukru 140 g studeného másla 1 žloutek špetku soli
Na dokončení budete potřebovat přibližně 120 g pistáciového krému, 80 g bílé čokolády a 30 g nasekaných nesolených pistácií.
Právě u pistácií bych se snažila příliš nešetřit. Čím kvalitnější jádra použijete, tím výraznější bude chuť výsledného cukroví. Solené pistácie určené k zobání se pro tento recept nehodí.
5 kroků k cukroví, které vypadá jako z cukrárny
Na první pohled působí pistáciové cukroví velmi slavnostně, samotná příprava je ale překvapivě jednoduchá. Stačí postupovat krok za krokem, hlídat krátkou dobu pečení a nechat hotová kolečka před zdobením úplně vychladnout.
1. Pistácie rozmixujte najemno
Nesolená jádra vložte do mixéru a rozemelte je
téměř na moučku. Mixujte raději krátkými pulzy, aby se z pistácií kvůli obsaženému tuku nezačala tvořit pasta.
Smíchejte je s hladkou moukou, moučkovým cukrem a špetkou soli. Už v této fázi bude směs krásně vonět a získá
jemně zelený odstín. 2. Připravte křehké těsto
Do suché směsi přidejte na menší kousky nakrájené studené máslo a žloutek. Vše rychle zpracujte
v hladké a kompaktní těsto.
S hnětením to není potřeba přehánět. Čím déle bude máslo v kontaktu s teplými dlaněmi, tím více bude těsto měknout. Hotovou kouli zabalte a nechte
alespoň hodinu odpočívat v lednici. 3. Kolečka upečte jen lehce dozlatova
Odpočinuté těsto vyválejte přibližně
na tloušťku tří milimetrů a vykrajujte menší kolečka. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem. Pistáciové cukroví vzniká v několika jednoduchých krocích. Křehká kolečka se po upečení spojí krémem a nakonec ozdobí bílou čokoládou a nasekanými pistáciemi. Foto: ChatGPT, Kapitalio.cz
Pečte v předehřáté troubě na 170 °C
přibližně 8 až 10 minut. Přesný čas závisí na velikosti cukroví i konkrétní troubě. Kolečka by měla zůstat poměrně světlá a pouze jejich okraje mohou lehce zezlátnout.
Po upečení je
nechte několik minut odpočinout na plechu a poté úplně vychladnout. Teplé kousky jsou křehké a při neopatrné manipulaci by se mohly snadno rozlomit. 4. Kolečka spojte pistáciovým krémem
Polovinu vychladlých koleček potřete menším množstvím pistáciového krému a přiklopte druhým kolečkem. Jemně přitlačte, aby se náplň rovnoměrně rozprostřela.
Krému není potřeba mnoho. Příliš silná vrstva by při spojování vytékala po stranách. Já bych volila
spíše tenčí náplň, která zvýrazní pistáciovou chuť, ale cukroví zůstane úhledné.
Při nákupu pistáciového krému se vyplatí podívat se na složení. Jednotlivé výrobky se mohou výrazně lišit množstvím skutečných pistácií i obsahem cukru.
5. Dokončete bílou čokoládou a pistáciemi
Bílou čokoládu pomalu rozpusťte a část každého slepeného kolečka do ní namočte. Pokládejte je na pečicí papír a ještě před zatuhnutím čokolády posypte nasekanými pistáciemi.
Kombinace světlé čokolády a zelených oříšků dodá cukroví slavnostní vzhled, aniž byste museli trávit dlouhé minuty složitým zdobením.
Pokud nechcete jednotlivé kousky namáčet, můžete čokoládou jejich povrch pouze jemně pocákat. Výsledek bude o něco nenápadnější, ale stále velmi efektní.
Pistáciový krém zvládnete připravit i doma
Hotový pistáciový krém z obchodu samozřejmě můžete použít, ale domácí náplň není nijak složitá na přípravu. Navíc přesně víte, kolik pistácií v ní skutečně je. Pro cukroví je nejlepší připravit krém o něco pevnější, aby po slepení nevytékal.
Na domácí pistáciový krém budete potřebovat: 100 g nesolených pistácií 70 g bílé čokolády 20 g másla špetku soli
Příprava krému:
Pistácie nejprve rozmixujte co nejjemněji. Chvíli to potrvá, protože se z oříšků postupně začne uvolňovat tuk a suchá drť se změní
v hustou pastu. Domácí pistáciový krém zvládnete připravit z pistácií, bílé čokolády, másla a špetky soli. Po vychlazení získá konzistenci vhodnou ke slepování cukroví. Foto: ChatGPT, Kapitalio.cz
Bílou čokoládu společně s máslem opatrně rozpusťte a vmíchejte do pistáciové pasty. Přidejte malou špetku soli, která
zvýrazní oříškovou chuť, a vše ještě krátce promixujte dohladka.
Hotový krém nechte před plněním vychladnout a mírně zpevnit. Pokud se vám po mixování zdá příliš řídký, není potřeba přidávat další suroviny. Bílá čokoláda při chladnutí ztuhne a krém získá konzistenci
vhodnou ke slepování cukroví. Jeden den odpočinku cukroví prospěje
Čerstvě upečené pistáciové cukroví bude poměrně křehké. Po spojení krémem ho proto doporučuji uložit do uzavřené nádoby a nechat
alespoň jeden den odležet na chladnějším místě.
Náplň během této doby částečně zvláční těsto a jednotlivé chutě se lépe propojí. Podobně jako u klasického lineckého tak nemusí být první ochutnávka tou nejlepší.
Samotné pistácie je vhodné uchovávat dobře uzavřené,
ideálně v chladu. Obsahují totiž poměrně velké množství tuku a při dlouhém skladování v teple a na vzduchu může jejich kvalita postupně klesat. Vánoční klasiku nemusíte nadobro opouštět
Na tomhle receptu se mi líbí především to, že se nesnaží vytlačit tradiční vanilkové rohlíčky, pracny nebo linecké. Stačí připravit jednu menší krabičku a vánoční tác najednou získá úplně jiný vzhled.
Vánoční cukroví nemusí každý rok vypadat stejně. Pistáciová kolečka mohou tradiční druhy příjemně doplnit a na tácu okamžitě upoutají pozornost. Foto: Magnific
Pistáciová kolečka mají výraznou chuť, elegantní barvu a díky bílé čokoládě působí mnohem složitěji, než ve skutečnosti jsou. Jestli proto chcete letos vánoční nabídku rozšířit o něco slavnostnějšího, pistáciové cukroví je skvělý způsob, jak klasiku doplnit o výraznější chuť i elegantní vzhled.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, kew.org, ucdavis.edu