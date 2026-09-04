ŘSD začne opravovat silnici I/21 u Františkových Lázní, potrvá dva měsícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ŘSD začne opravovat silnici I/21 u Františkových Lázní, potrvá dva měsíce
Kraj pronajme nevyužitý zámeček v Dalovicích na Karlovarsku na deset let Waldorfské základní škole a...
Na silnici I/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo krátce před 5:00 auto chodce. Ten utrpěl...
Policisté v sobotu 29. srpna řešili případ šestatřicetiletého muže, který létal s dronem v okolí Horních...
Zdravotničtí záchranáři Karlovarského kraje se obracejí na veřejnost s prosbou o pomoc pro pětiletého...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →