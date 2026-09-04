Míša řezy ve skleničce: Rychlá tvarohová záchrana do ruky pro děti i pro návštěvu

V lednici čekal tvaroh, ve spíži tabulka čokolády a mně se nechtělo péct celý plech klasických Míša řezů. Spíš něco menšího, do ruky, bez slavnostního zarovnávání okrajů. Proto u nás vznikají Míša řezy ve skleničce – jsou krémové, na stole vypadají pěkně a dají se udělat klidně den předem. Díky prokapanému kakaovému plátu navíc nevyschnou a druhý den bývají ještě lepší. Když se ohlásí návštěva nebo děti po obědě loudí sladké, tahle skleničková verze mě většinou zachrání.
Na tom
je příjemné, že vychází z dobře dezertu známé klasiky, jen se s ní zachází trochu volněji. Když mám čas, upeču tenký kakaový plát. Když spěchám, pomůžou piškoty, i když přiznávám, že pečený základ mám ve skleničkách radši. Dezert pak nepůsobí jako rychlá nouzovka, ale jako něco, co člověk opravdu připravil.
Můj tip je jednoduchý: Kakaová kolečka jen lehce pokapat sirupem, případně trochou griotky, pokud dezert není pro děti. Nesmí se to přehnat. Ale ta malá vlhkost navíc udělá s korpusem přesně to, co má. Míša dezert v novém podání
Klasické
Míša řezy se u nás doma pečou už dlouho a pořád mají svoje místo. Ve skleničce jsou ale praktičtější. Porce jsou jasně dané, při krájení se nic neláme a jednotlivé vrstvy jsou vidět hned na první pohled. Recept na krémové Míša řezy ve skleničce
Počet porcí: 6 až 8 skleniček Ingredience pro přípravu Z čeho vyrobit kakaový plát 4 vejce 80 g cukru krupice 60 g hladké mouky 30 g kakaa 10 g kukuřičného škrobu Tvarohová náplň 300 g tvarohu 200 g mascarpone 100 g smetany ke šlehání 33 % 50 g moučkového cukru Čokoládový krém do skleniček 250 g kvalitní čokolády 180 g zakysané smetany Dokončení 4 až 6 lžic cukrového sirupu nebo griotky podle chuti nastrouhaná čokoláda na posypání Postup přípravy skleničkových Míša řezů
1. Nejdřív si udělejte kakaový plát. Oddělte bílky od žloutků. Bílky vyšlehejte s polovinou cukru do pevnější pěny, nemusí být úplně betonová. Žloutky vyšlehejte se zbytkem cukru do světlé a nadýchané směsi.
2. V misce promíchejte hladkou mouku, kakao a kukuřičný škrob. Ke žloutkové pěně opatrně přidejte sníh z bílků a nakonec zapracujte sypkou směs. Těsto míchejte jen tolik, kolik je nutné. Když se s ním zachází dlouho, spadne.
3. Těsto rozetřete na plech s pečicím papírem do tenké rovnoměrné vrstvy. Pečte v troubě vyhřáté na 190 °C přibližně 10 minut. Hotový plát nechte vychladnout a potom z něj vykrajujte kolečka podle průměru skleniček. Přijde na řadu tvarohová náplň
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4. Do mísy dejte tvaroh, mascarpone, smetanu ke šlehání a moučkový cukr. Krátce prošlehejte, jen aby vznikl hladký krém. Dlouhé šlehání mu tady spíš uškodí.
5. Připravte čokoládový krém. Čokoládu rozpusťte pomalu ve vodní lázni, případně v mikrovlnce po krátkých intervalech. Potom do ní ručně vmíchejte zakysanou smetanu. Pokud krém příliš zhoustne, lehce ho nahřejte. Když je naopak řidší, pomůže pár minut v chladu.
6. Teď už můžete vrstvit. Na dno každé skleničky vložte kolečko kakaového plátu a zlehka ho pokapejte sirupem nebo griotkou. Opravdu jen trochu, dezert nemá stát v tekutině. Suchý korpus by ale byla škoda.
7. Na kakaový základ naneste vrstvu tvarohového krému. Přidejte další kolečko plátu, znovu ho lehce prokápněte a pokračujte krémem. Podle toho, jak vysoké skleničky máte, vyjdou dvě až tři vrstvy.
8. Navrch dejte čokoládový krém. Dá se jednoduše rozetřít lžičkou, ale pokud chcete čistší okraje, vezměte cukrářský sáček. Povrch můžete nakonec posypat trochou nastrouhané čokolády.
9. Naplněné skleničky uložte nejméně na 4 hodiny do lednice. Nejlepší jsou ale až druhý den, kdy se korpus pěkně provlhčí. Podávejte je vychlazené. V lednici vydrží asi 2 dny, potom už bývá krém měkčí, než je mi příjemné. Foto: Se souhlasem Kouzlíme v kuchyni, někdo dá přesto přednost klasické variantě Míša řezů Rady maminky hospodyňky na Míša řezy do skleničky Pro jemnější chuť sáhněte po čokoládě zhruba s 50 % kakaa. Hodně hořká čokoláda může chtít trochu cukru navíc. Když není čas nebo se vám nechce zapínat trouba, nahraďte kakaový plát dětskými piškoty. Není to stejný výsledek, ale funguje to dobře. Krém nešlehejte zbytečně dlouho. Mascarpone se smetanou se spojí rychle a při přešlehání může být krém hutnější, než potřebujete. Skleničky neplňte úplně po okraj, nechte zhruba centimetr volného místa. Když je potom přiklopím víčkem nebo přetáhnu fólií, můžu je bez nervů nachystat dopředu na rodinnou oslavu nebo jen na druhý den ke kávě.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková