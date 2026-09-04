Stolní počítač žere dvakrát víc než notebook. Kolik vás stojí ostatní spotřebiče, o kterých netušíte?

V současné době mnoho lidí hledá způsoby, jak co nejvíce ušetřit a snížit spotřebu energie v domácnosti. Prvně je však potřeba zjistit, kolik elektřiny spotřebuje každé vaše elektronické zařízení. V takovém případě totiž
můžete zmírnit jejich používání, a tak ušetřit měsíčně spoustu peněz. Níže jsme si proto pro vás připravili seznam spotřebičů, které spotřebovávají nejvíce elektřiny v domácnostech. Než se k nim však dostanete, berte ne vědomí, že se jedná pouze o odhady, protože každý stroj je jiný. Energetická spotřeba notebooku
Podle belgických výpočtů spotřebuje průměrný notebook, který je zapojen během dne do zásuvky, obvykle 50–100 Wh elektřiny. Pokud ho tedy používáte přibližně 8 hodin denně, za celý rok se vám na účtu za elektřinu objeví 150–300 kWh.
Pozor byste si měli dát také na režim spánku – v takovém případě sice spotřeba klesá, ale pouze o jednu třetinu. Pokud laptop tedy nepoužíváte, raději ho vypněte. Je-li dostatečně nabitý, vždy ho odpojte ze zásuvky, abyste zbytečně neplýtvali elektřinou. Energetická spotřeba stolního počítače
Pokud nemáte notebook, ale stolní počítač, spotřebováváte mnohem větší množství
energie. Podle belgických výpočtů bere průměrný počítač (včetně reproduktorů, tiskárny a internetového modemu) přibližně 200 Wh. Pokud ho používáte 8 hodin denně, za rok se na vašem účtu za elektřinu objeví 600 kWh, což je dvakrát tolik než v předchozím případě. Měli byste také brát na vědomí, že existuje nekonečné množství konfigurací a nezáleží na tom, k čemu stroj používáte – jestliže zvýšíte výkon, zvýšíte i spotřebu. Zdroj fotografie: Depositphotos Energetická spotřeba sporáku
Elektrický sporák je nedílnou součástí každé kuchyně. Podle výpočtů agentury MVM vyjde příprava týdenního
jídla pro čtyřčlennou rodinu na tomto spotřebiči na 20 kWh. Ročně to pak vychází (včetně odstávek, dovolených, atd.) podle dalších průzkumů v průměru na zhruba 545 kWh. Energetická spotřeba myčky na nádobí
Myčka na nádobí patří mezi největší „žrouty“ energie v domácnosti. Její plná zátěž spotřebuje bezmála 2 kWh elektřiny, což při jejím používání jednou až dvakrát týdně vychází na 96 až 192 kWh ročně. Pokud chcete v tomto případě ušetřit, můžete začít čistit své špinavé nádobí ve dřezu. Zdroj fotografie: Pixabay Energetická spotřeba fénu
Fén je spotřebič, na který nedá dopustit pravděpodobně žádná žena. Jeho hodinová spotřeba činí 1 000 Wh, ovšem pokud ho používáte rozumně, ročně vás jeho používání nevyjde na velké množství peněz.
Energetická spotřeba ledničky a mrazáku
Průměrná lednička a mrazák spotřebují bezmála 2 kWh denně. Tyto spotřebiče ovšem jedou na plné obrátky po celý rok, a proto se jejich skutečná spotřeba uvádí zpravidla ročně –
to je pro třídy C v průměru 2x 149 kWh. V tomto případě toho bohužel moc nezmůžete, neboť jde o základní přístroje, které jen tak vypnout nelze.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Lukáš Jírovec