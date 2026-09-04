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Stolní počítač žere dvakrát víc než notebook. Kolik vás stojí ostatní spotřebiče, o kterých netušíte?

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Různé spotřebiče ve vaší domácnosti čerpají rozdílné množství energie. Pokud chcete ušetřit, rozhodně byste měli vědět, na které si dát největší pozor.
Stolní počítač žere dvakrát víc než notebook. Kolik vás stojí ostatní spotřebiče, o kterých netušíte?

Stolní počítač žere dvakrát víc než notebook. Kolik vás stojí ostatní spotřebiče, o kterých netušíte?

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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