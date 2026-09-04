Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Tenista Gorzny měl 5 % na přežití a čtyři dny v umělém spánku. Na US Open teď odvrátil pět mečbolů a vyzve bývalého šampiona

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Léto 2019, Kalamazoo, Michigan. Patnáctiletý tenista po zápase zkolabuje, v noci přijde záchvat. Lékaři ho uspí a jeho rodičům řeknou jedno číslo: pět procent.
Tenista Gorzny měl 5 % na přežití a čtyři dny v umělém spánku. Na US Open teď odvrátil pět mečbolů a vyzve bývalého šampiona

Tenista Gorzny měl 5 % na přežití a čtyři dny v umělém spánku. Na US Open teď odvrátil pět mečbolů a vyzve bývalého šampiona

Zdroj: US Open
Reklama
Další články z SportyŽivě
Bývalý prvoligový fotbalista řádil opilý s nožem v ruce. Vyhrožoval, že lidi zabije, a skončil v cele
Bývalý prvoligový fotbalista řádil opilý s nožem v ruce. Vyhrožoval, že lidi zabije, a skončil v cele
FIFA obvinila UEFA z očerňovací kampaně. Spor o práva k mistrovství světa eskaluje a jde o miliardy
FIFA obvinila UEFA z očerňovací kampaně. Spor o práva k mistrovství světa eskaluje a jde o miliardy

Tři dny stačily k tomu, aby se plán FIFA na prodej podílu ve vlastních komerčních právech zhroutil. Šest...

Ostudný konflikt v přípravě na extraligu. Ščotka zlikvidoval Kovařčíka a zápas po první třetině skončil
Ostudný konflikt v přípravě na extraligu. Ščotka zlikvidoval Kovařčíka a zápas po první třetině skončil

Třinecký útočník Michal Kovařčík skončil po zákroku brněnského obránce na nosítkách a v nemocnici s otřesem...

Hamilton vytáhl v Monze Ferrari F40 za desítky milionů, které 30 let nikdo neviděl. Paddock zíral i na jeho outfit
Hamilton vytáhl v Monze Ferrari F40 za desítky milionů, které 30 let nikdo neviděl. Paddock zíral i na jeho outfit

Středa 3. září 2026, brána paddocku v Monze. Když se ozvalo charakteristické řezání dvoulitrového...

Nestárnoucí Červenka už znovu dominuje v pardubickém dresu. Čtyřmi body zazářil v Lize mistrů
Nestárnoucí Červenka už znovu dominuje v pardubickém dresu. Čtyřmi body zazářil v Lize mistrů

Čtyřicetiletý Roman Červenka rozjel nový ročník Champions Hockey League čtyřmi asistencemi při demolici GKS...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.