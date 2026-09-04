Tenista Gorzny měl 5 % na přežití a čtyři dny v umělém spánku. Na US Open teď odvrátil pět mečbolů a vyzve bývalého šampiona

Sebastian Gorzny přežil. A nejen to: na konci srpna 2026 stál na kurtu US Open, prohrával 5:6 v pátém setu proti 38. hráči světa Raphaëlu Collignonovi, čelil čtyřem mečbolům v řadě a ani jeden z nich ho nezlomil. Pátý odvrátil v supertiebreaku. Když Belgičan poslal do sítě dvojchybu, Gorzny měl první grandslamovou výhru v kariéře a v příštím kole ho čekal Daniil Medveděv, šampion US Open 2021 a bývalá světová jednička. Příběh, který by jako scénář vrátili z Hollywoodu jako přehnaný.
Noc, kdy se zastavil čas
Během USTA Boys‘ 16s National Championships v Kalamazoo se Gorznymu po zápase udělalo nevolno. V noci dostal záchvat. Sanitka, nemocnice, diagnóza: podezření na mozkovou infekci, encefalitidu, pravděpodobně po štípnutí komárem. Lékaři ho uvedli do umělého spánku na čtyři až pět dní. Pak přišel okamžik, kdy odpojili hadice a čekali, jestli začne sám dýchat.
Začal.
Podle organizace Encephalitis International může zotavení po encefalitidě trvat měsíce až roky a zanechat trvalé neurologické následky: poruchy paměti, koncentrace, záchvaty. Gorzny sám říká, že dlouhodobé následky nezůstaly. Následovaly dva měsíce fyzioterapie zaměřené na mobilitu, rovnováhu a sílu. Nemoc ho podle jeho odhadu připravila o zhruba šest měsíců tenisového vývoje. V patnácti letech to zní jako drobnost. V patnácti letech, kdy se formuje tělo i hra, to může znamenat konec.
Cesta zpátky nevedla zkratkou
Gorzny se nevrátil rovnou na profesionální okruh. Jeho trasa vedla přes juniorský a univerzitní tenis, poctivě, krok za krokem. V roce 2022 vyhrál po boku Alexe Michelsena juniorskou čtyřhru ve Wimbledonu. Důkaz, že talent po krizi neodešel, jen potřeboval čas znovu dorůst.
Začínal na TCU, v květnu 2024 přestoupil na University of Texas, kde dohrával jako senior v sezoně 2025–26. Některé sekundární texty ho dodnes označují jako hráče TCU, v době US Open 2026 už ale patřil k Texas Longhorns. Do hlavní soutěže grandslamu se dostal přes divokou kartu pro nejlepšího univerzitního hráče. Žádný chráněný žebříček, žádná protekce. Prostě výsledky.
Na papíře vstupoval do turnaje jako světová 731. Číslo, které na grandslamech obvykle znamená jednu porážku a cestu domů.
Jedenáct minut, pět mečbolů
Zápas prvního kola proti Collignonovi se hrál 30. srpna 2026 na Kurtu 11. Pět setů, drama rozložené přes celé odpoledne. Klíčový moment přišel za stavu 5:6 v pátém setu, kdy Gorzny podával, aby zůstal v turnaji.
- Mečbol č. 1: Zachráněn esem.
- Mečbol č. 2: Vítězný forhend.
- Mečboly č. 3 a 4: Odehrány v jedenáctiminutovém gemu na šest shod, kde Gorzny odmítal kapitulovat.
Gem vyhrál, set se dostal do supertiebreaku. Za stavu 8:9 přišel pátý mečbol. Gorzny ho odvrátil silným prvním podáním, získal vlastní mečbol, a Collignon ho ukončil dvojchybou. Konečné skóre 3:6, 6:3, 6:7, 7:6, 7:6.
„Jen jsem zůstával ve hře,“ řekl Gorzny na tiskové konferenci. „Publikum mě v tom drželo.“ Tribuny skandovaly „USA! USA!“, newyorské publikum si svého outsidera adoptovalo okamžitě.
Střet s elitou a jeho cena
Ve středu 2. září 2026 vstoupil Gorzny do Louis Armstrong Stadium proti nasazené sedmičce Daniilu Medveděvovi. Atmosféra byla hlučná, příběh o pěti procentech a pěti mečbolech už žil vlastním životem. Ale data nelžou: Medveděv je bývalá světová jednička, šampion US Open 2021, hráč s tisíci zápasy na okruhu.
Výsledek odpovídal rozdílu: 6:1, 6:3, 7:5 pro Medveděva. První dva sety byly jednostranné, ve třetím Gorzny ukázal záblesky toho, co ho předtím drželo naživu v supertiebreaku. Nestačilo to. Ale třetí set dotažený do stavu 5:7 proti hráči Medveděvova kalibru, to pro světovou 731. není porážka. To je vizitka.
Co zůstává po příběhu
Gorzny v jednom z rozhovorů zmínil, že nemoc mu dala jiný pohled na život a že si váží každého dne. Netvrdil, že právě tahle perspektiva ho zachránila při pěti mečbolech. Ale je těžké si nepovšimnout, že člověk, který v patnácti čekal, jestli se nadechne sám, o sedm let později odmítl přestat dýchat v pátém setu grandslamu.
Dvaadvacetiletý Američan z Austinu nemá za sebou zkratku. Má za sebou kóma, fyzioterapii, juniorku, univerzitu a jednu nezapomenutelnou newyorskou noc na Kurtu 11. Porážka s Medveděvem ho z turnaje vyřadila. Z tenisu ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář