Čeká nás deštivý víkend a také se citelně ochladí. První zářijové volno si tak můžeme užít v opravdu podzimním duchu. Chvílemi vykoukne sluníčko, takže počasí se bude střídat jako na houpačce. Podívejte se, kde si připravit deštníky a kde ještě můžete chystat letní grilování.
Meteorologové vydali varování. Vše vypukne dnes v noci
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Namísto radikálních změn...