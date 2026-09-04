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Meteorologové vydali varování. Vše vypukne dnes v noci

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Čeká nás deštivý víkend a také se citelně ochladí. První zářijové volno si tak můžeme užít v opravdu podzimním duchu. Chvílemi vykoukne sluníčko, takže počasí se bude střídat jako na houpačce. Podívejte se, kde si připravit deštníky a kde ještě můžete chystat letní grilování.
Meteorologové vydali varování. Vše vypukne dnes v noci

Meteorologové vydali varování. Vše vypukne dnes v noci

Zdroj: Mccallk69 / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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