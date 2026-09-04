Vadnoucí orchidej ještě nemusí skončit v koši. Jednoduchý česnekový nálev jí může pomoci znovu nabrat sílu

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Vadnoucí orchidej ještě nemusí skončit v koši. Jednoduchý česnekový nálev jí může pomoci znovu nabrat síluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zachránit orchideje je možné, i když zbývá už jen jeden zdravý list. Zdánlivě beznadějná situace se může obrátit pomocí česneku.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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