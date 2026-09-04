Pergola bez povolení: Dodržte 3 základní pravidla, za jejichž porušení hrozí pokuta

Pergola na zahradě působí na první pohled jako jednoduchá záležitost. Několik sloupků, zastínění a místo pro stůl a židle. Právě u pergol ale vzniká překvapivě mnoho nejasností, protože to, čemu běžně říkáme pergola, nemusí být pergolou z pohledu stavebního práva.
Aktualizovaná metodika Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) z května letošního roku ukazuje, že rozhodující není název v katalogu výrobce. Důležité je skutečné provedení konstrukce, její zastřešení, ukotvení a účel. Než tedy pergolu objednáte, je dobré mít jasno v tom, zda se na ni některá z těchto pravidel vůbec vztahují.
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Podle MMR je klasická pergola lehkým prvkem zahradní architektury. Tvoří ji například sloupy, trámy či latě a vytváří vzdušné, perforované zastřešení. Taková pergola není stavbou ve smyslu stavebního zákona a povolení se u ní neřeší. U dřevěného přístřešku rozhoduje nejen jeho velikost, ale také výška, odstup od hranice pozemku a způsob využití. Foto: Pexels
Jiná situace nastává u konstrukce s opravdovou střechou.
Přístřešek už stavbou je. Do této skupiny může spadat také moderní bioklimatická pergola s naklápěcími lamelami, protože při jejich uzavření vzniká zastřešení. Právě tady bych se nespoléhala jen na obchodní označení výrobku. 3 hlavní podmínky, které platí u běžného přístřešku
U drobné stavby na pozemku rodinného domu nebo rekreačního objektu patří
mezi nejdůležitější limity: zastavěná plocha nejvýše 40 m² a výška nejvýše 5 metrů odstup nejméně 2 metry od hranice pozemku po umístění stavby musí zůstat nejméně 50 procent plochy pozemku schopné vsakovat dešťovou vodu
Stavba musí zároveň souviset s bydlením nebo rodinnou rekreací a
nesmí sloužit k podnikání. Pokud konstrukce splňuje také další podmínky, které zákon stanovuje pro drobné stavby, není pro její vybudování potřeba povolení stavebního úřadu.
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Stavební odborník Miloš Hutník
pro Český rozhlas Pardubice uvedl:
„Například nesmíte překročit čtyřicet metrů čtverečních, musíte zachovat odstup dva metry od pozemku souseda.“ U hranice pozemku záleží na konkrétní situaci
Stavební zákon pracuje také se samostatnou kategorii přístřešků do 40 m² a do 5 metrů výšky v zastavěném území mimo veřejná prostranství. U ní samotná příloha zákona dvoumetrový odstup výslovně neuvádí. Zastřešené zahradní posezení už může být posuzováno jako přístřešek, u kterého je nutné hlídat rozměry i umístění na pozemku. Foto: Magnific
Tím ale pravidla nekončí.
Vyhláška o požadavcích na výstavbu obecně požaduje minimálně 2 metry od hranice pozemku. Výjimka platí například pro stavby do 2 metrů výšky a také v některých situacích odpovídajících místnímu charakteru zástavby. Stavba navíc nesmí odvádět dešťovou vodu ani shazovat sníh na sousední pozemek. Přístřešek u domu může být považován za přístavbu
Velký pozor bych si dala také na konstrukci připojenou k domu.
Ministerstvo upozorňuje, že pokud půdorysně rozšiřuje stávající stavbu, je s ní provozně propojena nebo její stabilita závisí na připevnění k domu, může už jít o přístavbu.
Totéž se může týkat
uzavíratelné bioklimatické konstrukce se skleněnými stěnami, která začne fungovat jako veranda nebo zimní zahrada. V takové chvíli už nelze automaticky vycházet z režimu volně stojícího drobného přístřešku.
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V posledních měsících se objevuje informace o zvýšení limitu některých drobných staveb
ze 40 na 60 m². Jde však o součást projednávané novely stavebního zákona. Senát ji v srpnu zamítl a návrh se vrací do Poslanecké sněmovny. Lehká otevřená pergola může z pohledu stavebních předpisů spadat do jiného režimu než konstrukce s plnohodnotným zastřešením. Foto: Magnific
Kdybych pergolu plánovala já, ještě před objednávkou bych si ujasnila, zda kupuji skutečnou pergolu, samostatný přístřešek, nebo konstrukci napojenou na dům. Právě tento rozdíl může rozhodnout o tom, zda se bez stavebního úřadu skutečně obejdete.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mmr.gov.cz, rozhlas.cz, zakonyprolidi.cz, psp.cz