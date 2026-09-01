České termální koupaliště bez davů a s 26°C vodou: Celodenní vstup stojí jen 100 Kč

Termální koupání nemusí znamenat obří aquapark, desítky atrakcí a drahé vstupné. V Benešově nad Ploučnicí najdete mnohem komornější areál, jehož hlavní předností je termální voda s průměrnou teplotou kolem 26 °C, velký venkovní bazén a dostatek zeleně kolem něj.
Přímo v areálu lze navíc přespat, můžete si připravit vlastní jídlo, zahrát si volejbal a druhý den vyrazit k renesančnímu zámku, na vyhlídku nebo podél Ploučnice. Z jednodenního koupání se tak snadno stane program na celý víkend.
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Slovo termální může vyvolávat představu velmi teplé vody s teplotou přes 30 °C, tady je ale situace jiná. V benešovském koupališti má voda v průměru
přibližně jen 26 °C. V parném létě tak není nepříjemně horká, zároveň ale působí výrazně příjemněji než voda v řadě běžných venkovních koupališť. Dominantou koupaliště je hlavní bazén o rozměrech 20×40 metrů, který nabízí dostatek místa jak pro plavání, tak pro pohodové letní osvěžení. Foto: Radek Vaculík / Google Maps
Stále se však jedná o termální vodu. Územně plánovací dokumentace města
zmiňuje hlubinný termální vrt Sk 1T, který se nachází hluboko pod vesničkou Ovesná. Přiváděcím řadem pak voda proudí přímo do koupaliště. Starší odborná studie zabývající se využitím zdejšího geotermálního zdroje uvádí teplotu kolem 26 °C a maximální vydatnost přibližně 20 litrů za sekundu.
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Zdejší voda
obsahuje více železa, což může být vidět také na dně bazénu. Neznamená to ale, že je voda znečištěná.
Na skutečnost
upozorňují návštěvníky i Služby města Benešova nad Ploučnicí:
„Termální voda má vyšší obsah železa, proto se na dně bazénu mohou tvořit vysrážené částice železa.“
Provozovatel zároveň dodává, že tyto částice nejsou na závadu kvalitě bazénové vody.
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Centrem areálu je
hlavní bazén o rozměrech 20×40 metrů. Díky jeho velikosti si zde najdou prostor lidé, kteří si chtějí skutečně zaplavat, stejně jako návštěvníci, kteří se přišli pouze zchladit a odpočinout si ve vodě. Areál myslí také na rodiny s dětmi. Vedle hlavního bazénu je k dispozici mělčí část určená menším návštěvníkům a dostatek prostoru k odpočinku. Foto: Ladislav Doleček / Google Maps
Pro malé děti je připravené
brouzdaliště. Rodiny mohou využít také dětský koutek, pískoviště a další dětské atrakce. Velkou část okolí bazénu tvoří zatravněné plochy, takže se nemusíte celý den tísnit pouze na dlažbě u vody.
Právě kombinace velkého bazénu a
posezení na trávě mi připadá sympatická. Pokud bych sem přijela na celý den, mnohem raději bych si rozložila deku ve stínu stromů než hledala poslední volné lehátko v přeplněném aquaparku.
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Kdo nechce strávit celý den jen u bazénu, může využít i
další možnosti aktivního vyžití. Areál nabízí několik sportovních aktivit, které se hodí jak pro rodiny, tak pro menší skupiny návštěvníků: plážový volejbal klasický volejbal nohejbal dětský koutek s pískovištěm odpočinek na zatravněných plochách
Hřiště na volejbal nebo nohejbal lze také pronajmout. V hlavní sezoně stojí pronájem kurtu 100 Kč na hodinu a za poplatek je možné zapůjčit si síť i míč.
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Ani cenově se benešovské koupaliště nesnaží konkurovat velkým vodním světům. V červenci a srpnu stojí celodenní vstupné pro dospělého 100 Kč. Děti od 6 do 15 let a senioři nad 65 let platí 50 Kč, stejně jako držitelé průkazu ZTP a jejich doprovody. Děti do 6 let mají
vstup zdarma. Termální voda v Benešově nad Ploučnicí má průměrnou teplotu kolem 26 °C, a proto je příjemná ke koupání i ve dnech, kdy venkovní teploty nejsou úplně letní. Foto: Zdeněk Holý / Google Maps
V poslední hodině provozu se cena snižuje na 50 Kč pro dospělého a 25 Kč pro zvýhodněné skupiny. K dispozici jsou také
permanentky na deset vstupů. V září se ještě vykoupete, rozhoduje ale počasí
Koupaliště má provoz rozdělený
podle jednotlivých částí sezony. V červnu se návštěvníkům standardně otevírá od 13:00 do 19:00, v červenci a srpnu od 10:00 do 20:00 a v září od 14:00 do 18:00. Za pěkného zářijového počasí může být otevřeno už od 12:00.
Tady bych před cestou určitě nespoléhala pouze na uložený údaj v telefonu. Provozovatel výslovně upozorňuje, že
otevírací doba se může měnit podle počasí, a doporučuje aktuální stav ověřit u správce koupaliště. Přespat lze přímo u vody
Jednou z největších výhod areálu je podle mě možnost změnit obyčejné koupání v malou dovolenou. Součástí koupaliště je totiž kemp s chatkami, apartmánem i
místem pro vlastní stany a karavany.
K dispozici je pět čtyřlůžkových a dvě dvoulůžkové chatky. Čtyřlůžkové stojí v letošním roce 1 500 Kč za noc, dvoulůžkové 1 100 Kč. V ceně ubytování je zahrnuto také
celodenní využívání bazénu. Součástí areálu jsou chatky, díky kterým lze návštěvu termálního koupaliště snadno prodloužit na celý víkend nebo několikadenní pobyt. Foto: Oficiální web Termálního koupaliště v Benešově nad Ploučnicí
Čtyřlůžkové chatky mají elektřinu, studenou vodu a krytou verandu se sezením. Vařit lze ve společné kuchyňce a
sociální zařízení se nachází v areálu. Dvoulůžkové chatky mají také lednici a přibližně deset metrů od nich je koupelna, toaleta a vybavená kuchyňka. Apartmán nabídne podstatně více soukromí
Kdo nechce během dovolené využívat společné zázemí, může zvolit
apartmán. Ten má dva pokoje, vlastní koupelnu a toaletu, kuchyňskou linku s vařičem, lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí. Součástí je také terasa s venkovním posezením a grilem.
Za apartmán se v hlavní sezoně platí 1 950 Kč za noc. Také zde je v ceně
zahrnutý vstup do bazénu. Chatky i apartmán se běžně objednávají minimálně na dvě noci. Jednu noc lze rezervovat za dvojnásobnou cenu. Stan a karavan jsou nejjednodušší cestou k levnějšímu pobytu
Kemp počítá také s návštěvníky, kteří přijedou
s vlastním vybavením. Za dospělého se u stanu nebo karavanu platí 100 Kč za noc a za dítě 50 Kč. Dvoumístný stan stojí dalších 100 Kč, větší stan 150 Kč a vlastní karavan 200 Kč za noc. Elektrická přípojka vychází na 200 Kč denně. Přímo v areálu koupaliště je k dispozici také občerstvení, takže během celodenního pobytu není nutné pokaždé vyrážet za jídlem a pitím do města. Foto: Jan Tůma / Google Maps
Jedno důležité omezení bych nepřehlédla zejména při
cestování se zvířetem. Psi všech plemen mají podle provozního ceníku zákaz vstupu do celého areálu kempu i koupaliště. Hlad řeší kiosek, ubytovaní mají k dispozici i kuchyňku
Během běžného dne zajišťuje občerstvení přímo v areálu
kiosek. Provozovatel však na webu nezveřejňuje stálý jídelní lístek, proto bych nabídku předem nepřeceňovala a počítala spíše s klasickým koupalištním občerstvením než plnohodnotnou restaurací.
Pro ubytované je situace pohodlnější. Chatky mají
přístup ke kuchyňce a apartmán vlastní kuchyňské zázemí. Delší pobyt proto nemusí být závislý pouze na kiosku.
V areálu se nachází také
Bar Plovárna, ten ale funguje především jako prostor k pronájmu pro soukromé akce. Má kapacitu přibližně pro 50 až 60 lidí a součástí jsou sál, bar, tančírna, kuchyň a sociální zařízení. Co podniknout, až vás koupání přestane bavit
Velkou výhodou Benešova nad Ploučnicí je, že další zajímavá místa máte doslova na dosah. Za výletem nebo památkami tak není nutné cestovat desítky kilometrů. Město leží v
CHKO (Chráněná krajinná oblast) České středohoří, a několik výletních cílů je tak dostupných pěšky přímo z něj.
Nejvýraznější památkou je
Státní zámek v Benešově nad Ploučnicí. Dochoval se zde mimořádný komplex Horního a Dolního zámku spojený s rodem Salhausenů a architekturou saské renesance. Státní zámek Benešov nad Ploučnicí patří k nejzajímavějším výletním cílům v okolí koupaliště a za návštěvu stojí zejména milovníkům renesanční architektury. Foto: Karel Doležal / Google Maps
Pokud máte po koupání chuť spíš na krátký výšlap, zamířit lze na
Sokolský vrch. Stojí zde Ploučnická vyhlídka, deset metrů vysoký patrový altán z roku 1902 s pohledem na město a údolí Ploučnice. Od zámeckého areálu je vzdálená zhruba 750 metrů a je volně přístupná.
Delší výlet může vést směrem na Františkov nad Ploučnicí ke
zřícenině hradu Ostrý. Dostanete se k ní také turistickou cestou vedenou údolím řeky Ploučnice. Město na trase upozorňuje i na přírodní vodopád s jeskyní. Místo pro rodiny, výletníky i milovníky klidného koupání
Aquaparkové atrakce tady nehledejte. Benešovské koupaliště bych doporučila spíš lidem, kteří mají rádi
jednodušší venkovní koupání, teplejší vodu, trávu pod dekou a možnost propojit den u bazénu s výletem.
Pro rodiny je výhodou brouzdaliště a dětský koutek, aktivnější návštěvníci využijí
sportovní hřiště a nedalekou cyklostezku, a pokud plánujete zůstat na víc dní, můžete přespat přímo v areálu.
A právě možnost ráno vyjít z chatky, zamířit
k termálnímu bazénu a odpoledne být na renesančním zámku dává tomuto nenápadnému místu mnohem větší potenciál, než by se na první pohled mohlo zdát. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, benesovnpl.cz, tzb-info.cz, sluzbybenesov.cz