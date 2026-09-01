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České termální koupaliště bez davů a s 26°C vodou: Celodenní vstup stojí jen 100 Kč

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Termální koupání nemusí znamenat obří aquapark, desítky atrakcí a drahé vstupné. V Benešově nad Ploučnicí najdete mnohem komornější areál, jehož hlavní předností je termální voda s průměrnou teplotou kolem 26 °C, velký venkovní bazén a dostatek zeleně kolem něj.
Za termální vodou nemusíte až do Maďarska. V Česku se nachází koupaliště s bazénem o teplotě 26 °C

Za termální vodou nemusíte až do Maďarska. V Česku se nachází koupaliště s bazénem o teplotě 26 °C

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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