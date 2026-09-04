Zranění kolena na ME v Brně přerušilo čtvrtfinále. Řecká volejbalistka křičela bolestí, hráčky Srbska plakaly s ní

Co se stalo na začátku druhého setu
Srbsko vedlo po prvním setu 25:14 a vstupovalo do druhé části s jasnou převahou. Angelopoulou, smečařka s číslem 20 na dresu, stihla v zápase nasbírat tři body a patřila do základní rotace řeckého týmu. Pak přišel moment, který zbytek utkání definoval víc než jakékoli skóre.
Za stavu 0:2 z pohledu Řecka v úvodu druhého setu zůstala Angelopoulou ležet na palubovce. Podle zahraničních reportů šlo o kolizi se spoluhráčkou a poranění levého kolena, oficiální protokol Evropské volejbalové konfederace (CEV) však konkrétní mechanismus ani stranu kolena nespecifikuje. Halou se nesly výkřiky bolesti. Mezi 1 234 diváky se rozhostilo téměř úplné ticho. Když záchranáři hráčku odnášeli na nosítkách, publikum reagovalo potleskem, jediným zvukem, který si v tu chvíli dovolilo.
Diagnóza, která zatím chybí
Sanitka převezla Angelopoulou do Univerzitní nemocnice v Brně. Tam podstoupila CT vyšetření a lékaři jí koleno znehybnili speciální ortézou. Ještě téhož večera se vrátila do týmového hotelu. Řecká volejbalová federace po zápase (oznámila), že přesnou diagnózu upřesní až magnetická rezonance po návratu do Athén.
Oficiálně potvrzené je tedy jediné: vážné zranění kolena. Žádná zmínka o přetrženém předním zkříženém vazu, žádná zmínka o menisku. Neoficiální odhady, které se objevily v zahraničních médiích, hovořily v nejhorším scénáři až o dvanácti měsících mimo hru. Bez výsledku MRI je ale jakákoli prognóza jen spekulace.
Pro kontext: kolenní zranění patří ve volejbalu k nejzávažnějším. Odborné studie řadí koleno hned za kotník mezi nejčastěji postižené oblasti, přičemž u žen jde nezřídka právě o vazy. Podobný scénář zažila italská hráčka Sarah Fahrová na ME 2021, kdy si při doskoku po bloku poranila koleno a turnaj pro ni skončil. Potvrdila se ruptura zkříženého vazu.
Slzy na obou stranách sítě
Zápas pokračoval. Řecko, které už před čtvrtfinále přišlo o zraněnou Effrosyni Bakodimou a hrálo jen s dvanáctkou hráček, se ve druhém setu ještě drželo na 7:7. Nakonec padlo 20:25 a třetí set už Srbsko kontrolovalo od začátku (25:17). Konečný výsledek 3:0, celková délka utkání 72 minut.
Čísla ale nevypráví to podstatné. Řecký trenér Apostolos Oikonomou po zápase řekl, že některé jeho hráčky plakaly ještě během dohrávání zbývajících setů. A neplakaly jen Řekyně.
Srbská blokařka Mina Popovićová popsala, co prožívala: začala se třást a plakat, protože, jak sama řekla, „tyto momenty jsou opravdu nad vším ostatním.“ Žádné osobní přátelství mezi hráčkami obou týmů veřejně doložené není. Popovićová nereagovala jako kamarádka. Reagovala jako sportovkyně, která viděla kolegyni v bolesti a nedokázala to oddělit od zápasu, který měla vyhrát.
Brněnský šampionát v číslech a kontextu
Mistrovství Evropy ve volejbalu žen 2026 je turnaj pro 24 týmů, 76 zápasů a čtyři hostitelské země: Turecko, Česko, Ázerbájdžán a Švédsko. Brno hostilo od 21. srpna do 2. září celou skupinu B, osmifinále i čtvrtfinále. Dohromady 21 zápasů, 47 167 fanoušků. Podle Českého volejbalového svazu šlo o jednu z největších volejbalových akcí v historii města.
Čtvrtfinálové odpoledne Srbsko–Řecko přitáhlo „jen“ 1 234 diváků, zlomek celkové kapacity Pavilonu P. O to komorněji ale ticho v hale vyznělo. V menším davu je slyšet každý výkřik.
Co zůstane z brněnského čtvrtfinále
Medailová fáze turnaje se přesunula do Istanbulu, Srbsko pokračovalo dál. Pro Řecko porážka 0:3 znamenala konec cesty. Angelopoulou odletěla s týmem zpět do Athén, kde na ni čekala magnetická rezonance a odpověď na otázku, jak dlouho bude mimo hru.
Obraz, který z brněnského čtvrtfinále zůstává nejsilnější, ale není sportovní. Jsou to srbské hráčky, které právě vyhrávaly vyřazovací zápas na mistrovství Evropy, a plakaly kvůli soupeřce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta