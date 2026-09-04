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Játra umějí téměř zázračně regenerovat. Alkohol ale může jejich opravářskou dílnu poslat dlouhodobě do stávky

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Játra mají pověst orgánu, který člověku odpustí skoro všechno. Ne úplně neprávem. Zdravá jaterní tkáň má mezi orgány dospělého člověka mimořádnou schopnost obnovovat ztracenou hmotu a funkci.
Játra umějí téměř zázračně regenerovat. Alkohol ale může jejich opravářskou dílnu poslat dlouhodobě do stávky

Játra umějí téměř zázračně regenerovat. Alkohol ale může jejich opravářskou dílnu poslat dlouhodobě do stávky

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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