Podraz v posledních minutách přestupového okna. Monaco slíbilo hráče Chelsea za miliardu, pak si to rozmyslelo

Úterý 1. září 2026, podvečer. V tréninkovém centru AS Monaco v La Turbie se rozsvítily telefony. Everton právě oznámil, že má výhrady ke zdravotní prohlídce útočníka Folarina Baloguna. Tím se spustilo domino, na jehož konci Chelsea přišla o dohodnutého záložníka Laminea Camaru, Everton o útočníka a Monaco o desítky milionů liber. Nikdo nevyhrál. A generální ředitel Monaca Thiago Scuro o den později na tiskové konferenci přiznal, že takový poslední den přestupového okna ve své kariéře ještě nezažil.
Pět hodin, které převrátily dva přestupy
Chronologii toho večera lze rozložit na čtyři klíčové momenty. Kolem 16:00 britského času poslala Chelsea do Monaca další dotaz ohledně Camary, dvaadvacetiletého senegalského záložníka, o kterého usilovala celé léto. Monaco odmítlo. Prioritou klubu bylo prodat Baloguna, který byl ve třetí sezoně a měl připravenou náhradu, zatímco Camaru chtělo udržet.
Kolem 19:00 přišel zlom. Everton oznámil, že na Balogunově zdravotní prohlídce našel problém a chce změnit strukturu obchodu, levnější a více výkonnostně podmíněnou. Monaco i osobní lékař hráče tvrdili, že obavy „nedávají smysl“. Jenže čas běžel a Balogunův přestup visel ve vzduchu.
Kolem 20:00 udělalo Monaco krok, který se mu vrátil jako bumerang. Otevřelo jednání s Chelsea o Camaře. Podle Sky Sports vznikla plná dohoda mezi kluby za 47 milionů liber, tedy zhruba 1,32 miliardy korun. Chelsea měla svého hráče.
Kolem 22:00 se ale Everton ozval znovu. Byl připraven Balogunův obchod dokončit. A Monaco v tu chvíli stáhlo Camaru z dohody s Chelsea.
Proč Monaco couvlo, a proč si myslelo, že může
Scuro na tiskové konferenci v La Turbie vysvětloval logiku rozhodnutí třemi argumenty. Monaco celou dobu chtělo prodat právě jednoho hráče z dvojice Balogun/Camara. Balogunův odchod by uvolnil mzdy a přinesl příjem potřebný kvůli finančním omezením a závazkům vůči francouzskému finančnímu regulátorovi DNCG. A Camara byl sportovní prioritou, kterou klub nechtěl pouštět.
Když se Balogunův přesun do Evertonu znovu rozjel, Monaco usoudilo, že Camaru už prodávat nemusí. Jenže Chelsea měla v ruce plnou dohodu. A ta právě přestala platit.
Reakce z Londýna byla ostrá. Podle The Guardian byla Chelsea „zuřivá“ a považovala postup Monaca za neprofesionální. Scuro se bránil formulací, která se stala titulkem sama o sobě: „Je to součást hry.“
Bez zveřejněného textu smlouvy a bez informace o zahájeném sporu ale nelze říct, zda šlo o právně vymahatelné porušení dohody. Jisté je reputační couvnutí od uzavřeného ujednání, a to v přestupovém světě váží hodně.
Deal sheet, který nic nezachránil
Příběh měl ještě jednu pointu. Pět minut před 23:00 britského času, tedy těsně před uzávěrkou anglického přestupového okna, podal Everton u Premier League takzvaný deal sheet na Baloguna. Tento mechanismus není hotový přestup. Je to formální oznámení, že dohoda existuje, a dává oběma stranám dvě hodiny navíc (do 01:00) na dodání kompletní dokumentace.
Jenže po půlnoci přišel poslední zvrat. Balogun odmítl podpis. Důvody veřejně nerozvedl, ale podle dostupných informací nesouhlasil s upravenými podmínkami, které Everton prosadil po sporné zdravotní prohlídce.
Výsledek? Oba hráči zůstali v Monaku. Camara byl o dva dny později nominován na zápas s PSG. Balogun trénoval s týmem, ale do sestavy se nedostal; podle L’Équipe by měl v Monaku zůstat minimálně do ledna.
Kdo za chaos může, a co z toho plyne pro Chelsea
Odpovědnost se nedá přišít jednomu viníkovi. Spouštěč byl Everton: jeho výhrady k Balogunově prohlídce rozhýbaly celý řetězec. Eskalaci způsobilo Monaco tím, že ve stejném okně rozjelo a pak stáhlo obchod s Camarou. A finální stopku dal sám Balogun, když po deal sheetu odmítl podepsat.
Chelsea pod vedením Xabiho Alonsa přišla o hráče, kterého považovala za klíčovou posilu do středu zálohy. Peníze za transfer reálně neodešly, přestup nebyl dokončen před registrací, ale vedlejší náklady a hlavně ztracený čas v uzavřeném přestupovém okně jsou reálná škoda.
Může Chelsea Camaru získat v lednu? Teoreticky ano, ale jedině přes nové jednání. Žádná opce ani předkupní právo veřejně doloženy nejsou. A po tom, co se stalo 1. září, bude atmosféra mezi oběma kluby pravděpodobně chladnější než monacký přístav v lednu.
Padlé přestupy po akceptaci nabídky nejsou v evropském fotbale výjimečné, běžně ztroskotají na zdravotní prohlídce nebo osobních podmínkách. Tenhle případ je jiný tím, že se zhroutily dva propojené obchody najednou, a klub, který chtěl prodat jednoho hráče, nakonec neprodal žádného.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner