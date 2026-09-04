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Konec drahých vstupenek. Stát otevře muzea úplně zdarma

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Ministr kultury Oto Klempíř představil nová pravidla pro státní muzea a galerie. Výletníci mohou každou první neděli v měsíci objevovat stálé sbírky zdarma.
Národní muzeum v Praze

Národní muzeum v Praze

Zdroj: FOTO:Palickap, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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