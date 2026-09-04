Konec drahých vstupenek. Stát otevře muzea úplně zdarma

Konec léta a blížící se podzim tradičně lákají k návštěvám vnitřních expozic. Ministr kultury Oto Klempíř pro letošní sezonu připravil příjemnou novinku v podobě bezplatných vstupů do desítek státních památek. Každou první neděli v měsíci se otevřou brány velkých muzeí a galerií napříč celou republikou úplně všem návštěvníkům zdarma. Výletníci tak ušetří stovky korun při objevování tuzemských sbírek.
Pravidla pro volné neděle
Oblíbené objevování nových míst bude pro české rodiny od konce letních prázdnin mnohem dostupnější. Od začátku září naprosto odpadá nutnost kupovat vstupenky do stálých expozic patnácti velkých státních organizací. Pravidlo bezplatného vstupu platí vždy pro první neděli v kalendářním měsíci a poprvé ho milovníci historie mohou naplno využít hned šestého září. Další atraktivní podzimní termíny připadají na čtvrtého října a prvního listopadu.
Aktuální nabídka ministerstva kultury navazuje na velmi úspěšný zkušební jarní provoz. Během jarních měsíců fungoval podobný systém rozdělený do několika víkendů. Většina zapojených objektů tehdy zaznamenala obrovský nárůst návštěvnosti. Nyní se pravidla sjednotila na jeden konkrétní termín pro všechny organizace spadající přímo pod tento úřad. Nabízená akce se vztahuje výhradně na stálé sbírky státních institucí a výletníci ji nemohou uplatnit v soukromých nebo městských galeriích.
Od obrazů k historickým strojům
Do zajímavého programu se zapojily paměťové instituce v hlavním městě i regionech. V Praze láká k víkendové procházce Národní galerie se svými krásnými paláci nebo rozsáhlý komplex historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Technicky založení návštěvníci velmi ocení volný přístup do Národního technického muzea plného unikátních dopravních prostředků a historických strojů. Na Moravě otevírá své pobočky Moravská galerie v Brně společně s Muzeem umění Olomouc.
Milovníci lidové architektury mohou dny bez vstupného využít k příjemným toulkám po oblíbených muzeích v přírodě. Volný přístup pokrývá Národní ústav lidové kultury ve Strážnici i další rozlehlé areály od Rožnova pod Radhoštěm po Zubrnice. Návštěvníci by si před cestou měli vždy pečlivě ověřit aktuální otevírací dobu na oficiálních stránkách. Sezonní provoz totiž omezuje dostupnost některých lokací. Například zámek Vrchotovy Janovice přivítá zájemce bez poplatku pouze během prvních dvou podzimních měsíců.
Nutnost rezervace na panská sídla
Režim bez placení dostaly pro letošní začátek podzimu také státní hrady a zámky pod správou Národního památkového ústavu. Panská sídla zcela zruší výběr vstupného v neděli 27. září. U těchto památek naráží akce na omezenou kapacitu jednotlivých prohlídkových okruhů a vyžaduje zajištění lístků s velkým předstihem přes rezervační systémy.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (novinky, vyletarium, mk.gov).