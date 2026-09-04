Žena po padesátce přišla o práci a do důchodu jí zbývají tři roky. Má několik možností, ale každá ovlivní příjem jinak

Představme si ženu, která dlouhé roky pracovala, náhle přišla o zaměstnání a do dosažení řádného důchodového věku jí zbývají přibližně tři roky. Na první pohled se nabízí jednoduché řešení. Když už je tak blízko penzi, může odejít do důchodu dříve. Jenže právě v takové situaci se vyplatí nic neuspěchat. Předčasný důchod je pouze jednou z možností a jeho přiznání je nevratné. Mnohem rozumnější může být nejprve využít podporu v nezaměstnanosti, hledat méně náročné zaměstnání nebo, pokud má dostatečné úspory v penzijním spoření, využít předdůchod. Každá z těchto cest totiž funguje úplně jinak.
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Nejprve může přijít podpora v nezaměstnanosti
Pokud žena splní podmínky pro přiznání podpory, nemusí po ztrátě zaměstnání okamžitě sahat na důchod. V roce 2026 jsou pravidla pro starší uchazeče poměrně příznivá. Člověk starší 57 let může podporu pobírat až 11 měsíců. U uchazečů starších 52 let činí první tři měsíce 80 procent předchozího průměrného čistého výdělku, další tři měsíce 50 procent a po zbytek podpůrčí doby 40 procent. Maximálně lze v roce 2026 dostat 38 537 korun měsíčně.
Pokud například žena před ztrátou práce vydělávala v průměru 35 tisíc korun čistého, modelově by první tři měsíce mohla dostávat 28 tisíc korun, další tři měsíce 17 500 korun a následně 14 tisíc korun. Skutečná částka samozřejmě závisí na jejím předchozím příjmu a splnění všech zákonných podmínek. Především ale získává čas. Namísto toho, aby se vzdala části budoucího důchodu natrvalo, může téměř rok hledat jiné řešení.
Na Úřadu práce může zůstat i po skončení podpory
Vyčerpáním podpory evidence na Úřadu práce automaticky nekončí. Pokud žena dál splňuje podmínky a spolupracuje s úřadem, může zůstat evidovaná i bez podpory. Po dobu evidence za ni stát hradí zdravotní pojištění. Sociální pojištění se za ni běžným způsobem neplatí, avšak evidence se za určitých podmínek započítává jako náhradní doba důchodového pojištění.
Právě tady je ale potřeba dát pozor. Neplatí, že by se libovolně dlouhá evidence bez podpory automaticky započítala do důchodu. U období bez podpory existují zákonné limity a záleží také na tom, zda už člověk podobnou dobu v minulosti čerpal. Proto je před rozhodnutím vhodné zkontrolovat vlastní evidované roky pojištění. U člověka, kterému chybí do penze několik let, může být rozdíl mezi dostatečnou a nedostatečnou dobou pojištění zásadní.
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Předčasný důchod je možný, ale krácení zůstává
Pokud ženě skutečně zbývají nejvýše tři roky do řádného důchodového věku a má alespoň 40 let důchodového pojištění, může splnit podmínky pro předčasný starobní důchod. To ale ještě neznamená, že je výhodné požádat o něj hned první den po skončení zaměstnání.
Předčasný důchod se krátí za každých i započatých 90 kalendářních dnů, které člověku zbývají do řádného důchodového věku. Standardně jde o 1,5 procenta výpočtového základu za každý takový úsek. Od roku 2026 existuje výhodnější režim pro lidi, kteří získali alespoň 45 let zákonem přesně vymezených dob pojištění. U nich se krácení snižuje na 0,75 procenta za každý započatý devadesátidenní úsek. Do těchto 45 let se však nezapočítává úplně všechno. Například samotná evidence na Úřadu práce se pro tuto výhodu nepočítá.
Při odchodu téměř celé tři roky před řádným termínem může jít přibližně o 13 započatých devadesátidenních období. Při standardním krácení by to znamenalo snížení odpovídající 19,5 procenta výpočtového základu, při splnění podmínky 45 let pak 9,75 procenta. Neznamená to, že se o stejné procento jednoduše sníží celá vyplácená penze, protože krácení se vztahuje k výpočtovému základu. Důležitější je jiná věc: krácení je trvalé.
Nevýhodou navíc je, že procentní výměra předčasného důchodu se až do dosažení řádného důchodového věku při pravidelných valorizacích nezvyšuje. Člověk tedy může pocítit rozdíl nejen při přiznání důchodu, ale i v dalších letech.
Často může dávat smysl předčasný důchod odložit
Právě kombinace několika možností bývá finančně zajímavější než okamžitý odchod do penze. Žena, které zbývají tři roky do důchodového věku, může například nejprve využít podporu v nezaměstnanosti. Pokud je starší 57 let a má nárok na celou podpůrčí dobu, může tím překlenout až 11 měsíců. Když by až následně zvažovala předčasný důchod, nebude už odcházet o celé tři roky dříve a počet devadesátidenních období, za která se penze krátí, bude nižší.
Význam může mít dokonce několik jednotlivých dnů. Protože se počítá každý započatý devadesátidenní úsek, nevhodně zvolené datum může znamenat další krácení. Pokud například do další hranice chybí jen několik dnů, může se finančně vyplatit počkat. Přesné datum je proto vhodné před podáním žádosti propočítat podle konkrétního důchodového věku.
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Nová práce nemusí mít stejný plat jako ta původní
Další možností je najít si zaměstnání na poslední roky před penzí, třeba i za nižší mzdu nebo na méně náročné pozici. Může jít o variantu, kterou člověk původně odmítá, protože má pocit, že nízký příjem před důchodem jeho budoucí penzi výrazně poškodí. Tak jednoduché to ale není.
Výši starobního důchodu ovlivňuje jak délka získané doby pojištění, tak příjmy evidované v rozhodném období. Další práce tedy přidává dobu pojištění a zároveň člověk získává běžný příjem ze zaměstnání. Nelze proto obecně říci, že je vždy lepší odejít do předčasné penze než pracovat dva roky za nižší mzdu. Výsledek závisí na celé předchozí pracovní historii konkrétního člověka.
Předdůchod je úplně něco jiného než předčasný důchod
Pokud si žena dlouhodobě spořila v doplňkovém penzijním spoření a má tam dostatek peněz, může připadat v úvahu také předdůchod. Přestože oba pojmy znějí podobně, jde o dvě rozdílné věci. Předčasný důchod vyplácí stát a znamená trvalé krácení státní penze. Předdůchod je naopak čerpání vlastních naspořených peněz.
Předdůchod lze při splnění podmínek začít čerpat až pět let před dosažením důchodového věku. Musí být vyplácen nejméně dva roky a člověk musí mít naspořeno tolik, aby měsíční výplata dosahovala zákonem stanoveného minima. Doba čerpání předdůchodu sama o sobě nepřidává roky důchodového pojištění, zároveň se však považuje za vyloučenou dobu, takže nemá stejný negativní efekt na průměr výdělků jako obyčejné období bez příjmů.
Pro člověka s dostatečnými úsporami tak může jít o způsob, jak překlenout poslední roky před řádnou penzí bez trvalého krácení státního důchodu.
Chybějící dobu lze v některých případech řešit i dobrovolným pojištěním
Specifická situace nastává, pokud člověk zjistí, že mu chybí potřebná doba důchodového pojištění. V určitých případech lze využít dobrovolné důchodové pojištění. V roce 2026 činí jeho minimální měsíční platba 3 428 korun. Nejde však o univerzální způsob, jak si jednoduše koupit libovolný počet chybějících let zpětně. Možnosti zpětného doplacení se liší podle důvodu a zákon stanovuje časová omezení.
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Nejdříve je potřeba zjistit vlastní čísla
Pro ženu tři roky před důchodem proto neexistuje jedna odpověď platná pro všechny. Jestliže má dostatečné úspory a dlouhou dobu pojištění, může být zajímavý předdůchod. Pokud potřebuje pravidelný příjem a má nárok na podporu, může nejprve využít Úřad práce. Pokud najde přijatelné zaměstnání, může pokračovat v práci a dál získávat dobu pojištění. A předčasný důchod může zůstat až poslední možností, případně řešením pouze posledních měsíců před řádným termínem.
Základem je proto znát přesný důchodový věk, počet získaných let pojištění a orientační výši řádného i předčasného důchodu. Tyto údaje lze zjistit prostřednictvím Informativní důchodové aplikace, která pracuje s údaji evidovanými pro konkrétního člověka a lidem v horizontu pěti let před důchodovým věkem umožňuje provést také informativní výpočet předčasného důchodu. Teprve porovnání konkrétních částek ukáže, zda se vyplatí odejít dříve, několik měsíců počkat, nebo se pokusit zbývající roky překlenout jiným způsobem.
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