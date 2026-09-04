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Žena po padesátce přišla o práci a do důchodu jí zbývají tři roky. Má několik možností, ale každá ovlivní příjem jinak

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Ztráta zaměstnání několik let před důchodem může být nepříjemnější než v mladším věku. Člověk už nemusí snadno hledat nové místo, zároveň ale není vždy výhodné okamžitě požádat o předčasný důchod. Rozdíl mezi jednotlivými možnostmi může znamenat tisíce korun měsíčně nejen teď, ale i po zbytek života.
Žena po padesátce přišla o práci a do důchodu jí zbývají tři roky.

Žena po padesátce přišla o práci a do důchodu jí zbývají tři roky.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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