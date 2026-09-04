Vyhlašujeme nejhorší podzimní boty pro seniorky. Češky 60+ je nosí celý podzim a pak se diví bolestem

Podzimní chodník potrápí i toho, kdo chodí rád. Mokré listí, bláto, šero a k tomu boty, které se nosí už několik sezon za sebou. Právě obuv často rozhodne, jestli žena po šedesátce dojde na nákup v pohodě, nebo si večer masíruje palce. Některé oblíbené modely přitom nohu skoro nepodrží. Vyhlazená podrážka klouže po mokrém listí
Nejhorší botou podzimu bývá ta nejoblíbenější. Prošlapaná, měkká, nosí se roky, a přesně proto už noze nedává, co má. Vzorek na podešvi se postupně obrousí a bota ztratí přilnavost.
Spadané listí na mokré dlažbě klouže překvapivě dobře. Hladká podrážka v takové situaci znamená riziko pádu, a proto se na podzim doporučuje podešev s hrubším vzorkem, která vodu odvádí a lépe se drží povrchu. Jakmile u tenisek dezén zmizí nebo je mezipodešev viditelně sešlápnutá, je čas na nový pár.
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Pád ve vyšším věku často končí zlomeninou a dlouhým návratem k běžné chůzi. Podle dat, na která upozorňuje pojišťovna Kooperativa, upadne asi 30 procent českých seniorů alespoň jednou ročně a většina těchto pádů se odehraje doma.
Foto: Shutterstock.com Baleríny a nazouváky nohu nedrží
Baleríny přežívají na nohou Češek dlouho po létě. Mají tenkou plochou podešev, klenba se nemá o co opřít a chodidlo při každém kroku dopadá natvrdo. Po delší procházce se to ozve v patě i v lýtkách.
Podobně dopadají pantofle a nazouváky s volnou patou, které se doma nosí od rána do večera. Aby bota nespadla, začne člověk podvědomě krčit prsty. Chůze se tím mění, přední část chodidla se přetěžuje a nohy se unaví mnohem dřív.
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„Domácí obuv je pro stabilitu naprosto zásadní,“ uvedl pro projekt pojišťovny Kooperativa Bezpečnost má zelenou docent Dalibor Pastucha, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava. Sešlapané bačkory bez pevné paty podle něj patří u pacientů po pádu k nejčastějším nálezům.
Foto: Shutterstock.com Podpatek a úzká špička potrápí palce i záda
Kozačky a lodičky na vyšším podpatku se k podzimnímu kabátu hodí, jenže posunou váhu dopředu na bříška chodidel a zatěžují bederní páteř i kolena. Na mokrém listí navíc zmenšují plochu, o kterou se dá opřít.
Úzká špička je druhá polovina potíží. Stlačené prsty bývají spojované se vznikem vbočeného palce a kladívkových prstů, k tomu se přidávají otlaky, mozoly a kuří oka. Špatně zvolená velikost celý efekt zhorší, protože ve volné botě noha klouže a v těsné nemá kam ustoupit.
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Bezpečná podzimní bota nemusí vypadat jako ze zdravotnické prodejny. Hlídejte uzavřenou nebo pevně staženou patu, tvarově pevný opatek, podrážku s výrazným vzorkem a nízký stabilní podpatek. Špička má být tak široká, aby se prsty daly volně rozložit.
Nové boty je rozumné zkoušet odpoledne nebo k večeru. Nohy jsou v tu dobu přirozeně mírně oteklé, takže velikost odpovídá tomu, jak vám bota sedne po celém dni. Boty zkoušejte v ponožkách, které v nich budete nosit, a vždy obě nohy, protože každá může mít trochu jiný tvar.
Pokud bolest nohou přetrvává i po výměně obuvi, poraďte se se svým lékařem.
Přečtěte si také: Nejhorší ponožky pro seniory. Starší Češi si tyhle kupují na zimu ve velkém a pak se diví, že jim nevyhovují Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.koop.cz/bezpecnost-ma-zelenou/vsechny-clanky/pady-senioru, https://www.svetzeny.cz/zdravi/spatne-zvolena-obuv, https://www.benia.cz/clanky-pracovni-obuv/pracovni-obuv-prevence-bolesti-zad/, https://vasky.cz/blogs/novinky/podzimni-boty-pruvodce-vyberem-obuvi-na-podzim, https://www.arno.cz/clanek/jak-vybrat-boty-ktere-vam-nezpusobi-bolest-nohou, https://www.rieker-eshop.cz/blog/tipy-a-triky/jak-udelat-aby-boty-neklouzaly-tipy-zde–211.html, https://www.oveckarna.cz/clanek/80/problemy-s-chodidly-zdravotni-obuv/