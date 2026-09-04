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Vyhlašujeme nejhorší podzimní boty pro seniorky. Češky 60+ je nosí celý podzim a pak se diví bolestem

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Podzimní chodník potrápí i toho, kdo chodí rád. Mokré listí, bláto, šero a k tomu boty, které se nosí už několik sezon za sebou. Právě obuv často rozhodne, jestli žena po šedesátce dojde na nákup v pohodě, nebo si večer masíruje palce. Některé oblíbené modely přitom nohu skoro nepodrží.
Vyhlašujeme nejhorší podzimní boty pro seniorky. Češky 60+ je nosí celý podzim a pak se diví bolestem

Vyhlašujeme nejhorší podzimní boty pro seniorky. Češky 60+ je nosí celý podzim a pak se diví bolestem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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