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Rychlé a jednoduché: Kuře se zeleninou a bramborami na víkendový oběd

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Když chci uvařit poctivý oběd a přitom nestrávit půl dne u sporáku, sahám po tomhle kuřeti z jednoho pekáče. V troubě se peče spolu s bramborami, mrkví, paprikou, pórkem i rajčátky, takže se chutě krásně propojí a já mám hotovo skoro bez hlídání. Nejvíc mě na něm baví, že stačí všechno naskládat do pekáče, dobře okořenit a nechat troubu pracovat.
Obrázek k receptu na Kuře v sedmém nebi: Pečené kuře se směsí zeleniny a brambor jako jednoduché a chutné jídlo z jednoho pekáče

Obrázek k receptu na Kuře v sedmém nebi: Pečené kuře se směsí zeleniny a brambor jako jednoduché a chutné jídlo z jednoho pekáče

Zdroj: Zdroj: Lída Novotná, se souhlasem, Recept na Kuře v sedmém nebi: Pečené kuře se směsí zeleniny a brambor jako jednoduché a chutné jídlo z jednoho pekáče
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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