Rychlé a jednoduché: Kuře se zeleninou a bramborami na víkendový oběd

Na chatu jsme si nedávno pořídili novou troubu a samozřejmě mě hned lákalo vyzkoušet, co ten horkovzduch opravdu umí. Do pekáče jsem k celému kuřeti přidala brambory, mrkev, papriku, pórek, rajčátka a ještě pár věcí, které se k pečení hodily. Během pečení se všechno spojilo se šťávou z masa a výpekem, takže z toho nakonec bylo docela voňavé a povedené jídlo. Žádná složitost v tom ale není: připravit suroviny, pořádně ochutit, rozložit do pekáče a pak už nechat troubu dělat její práci.
Podobný oběd se u nás doma nejvíc osvědčuje o víkendu. Sejde se víc lidí, každý má trochu jiné chutě a jeden pekáč to kupodivu zvládne vyřešit. Jeden si nabere víc masa, druhý loví , někdo jiný si přidá hlavně zeleninu. opečené brambory A vůně z trouby? Ta obvykle přitáhne osazenstvo do kuchyně ještě dřív, než jsou na stole talíře.
Můj tip zní: Brambory nekrájejte na malé kostičky. Větší čtvrtky nebo silnější kusy vydrží delší pečení, nerozpadnou se a na talíři pak nepůsobí jako kaše. Jídlo z jednoho pekáče má svoje domácí kouzlo
Maso, brambory a zelenina v jednom pekáči nejsou žádná novinka, spíš stará
domácí jistota. U nás se podobné obědy dělaly dávno předtím, než se tomu začalo říkat moderně. Do pekáče přišlo to, co zrovna bylo po ruce, k tomu sůl, kmín, trochu tuku a zbytek už obstarala trouba. Recept na poctivé kuře v sedmém nebi z jednoho pekáče
Doba přípravy: 25 minut
Délka pečení v troubě: přibližně 80 až 100 minut
Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 1 celé kuře 800 g brambor, nejlépe menších nebo pevnějších varných typů 3 ks mrkve 2 ks cibule 1 ks pórku 1 ks zelené papriky 1 ks červené papriky 200 g cherry rajčat 4 stroužky česneku 3 lžíce oleje 1 lžička celého kmínu 1 lžička sladké papriky 1 až 2 lžičky grilovacího koření 1 lžička sušené petrželky nebo vegety podle chuti 150 ml vody sůl podle chuti Postup přípravy pečeného kuřete s bramborami
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Připravte si hlubší pekáč, protože zeleniny je docela dost a při pečení ještě pustí šťávu.
2.
Kuře omyjte, osušte papírovou utěrkou a ze všech stran osolte. Potřete ho částí oleje, lehce posypte grilovacím kořením a přidejte trochu sladké papriky.
3.
Brambory dobře omyjte. Pokud mají pěknou slupku, klidně ji nechte. Nakrájejte je na čtvrtky nebo větší kusy, aby v troubě držely tvar a nerozpadly se.
4.
Mrkev nakrájejte na silnější kolečka, cibuli na půlkolečka, pórek na kolečka, papriky na proužky a česnek na plátky. Cherry rajčata nechte vcelku.
5. Do větší mísy dejte
brambory a všechnu připravenou zeleninu. Přilijte olej, kmín, zbylou sladkou papriku, trochu grilovacího koření, případně sušenou petrželku nebo menší množství vegety. Osolte a rukama směs pořádně promněte, aby se koření dostalo i mezi jednotlivé kusy. Zdroj: Lída Novotná, se souhlasem, V míse si smícháme nakrájenou veškerou zeleninu a brambory a vše ochutíme. Připravené kuře položte doprostřed pekáče
6. Okolo nasypte směs
brambor a zeleniny. Přilijte 150 ml vody, aby se pekáč hned na začátku nepřichytával a jídlo se zbytečně nevysušilo. Zdroj: Lída Novotná, se souhlasem, Kuře ochutíme, promažeme olejem a usadíme doprostřed plechu. Zdroj: Lída Novotná, se souhlasem, Celý prostor pekáče kolem kuřete vyplníme směsí zeleniny a brambor.
7. Pekáč zakryjte poklicí nebo alobalem a vložte do trouby. Pečte asi
50 minut při 180 °C, podobně jako u jiných jídel z jednoho pekáče. Pokud máte větší kuře, počítejte raději s delším pečením.
8. Po první části pečení pekáč odkryjte,
kuře opatrně otočte a zeleninu s bramborami promíchejte. Výpek se tak dostane i ke spodním kouskům, což je tady opravdu znát. Zdroj: Lída Novotná, V polovině pečení kuře otočíme a brambory občas promícháme.
9. Pečte dál odkryté ještě
25 až 35 minut. Kdo chce výraznější kůžičku, může na závěr zvýšit teplotu na 190 až 200 °C a nechat kuře dopéct dozlatova z obou stran.
10. Hotové
kuře má měkké maso, vytéká z něj čirá šťáva a brambory jdou snadno propíchnout vidličkou. Podávejte hned po upečení, nejlépe s pečenou zeleninou a trochou výpeku ze dna pekáče. Zbytky uložte do lednice a snězte ideálně do druhého dne. Zdroj: Lída Novotná, Podáváme ihned po upečení. Rady k tomu, jak udělat skvělé kuře bez velké námahy Když máte doma jen kuřecí stehna, klidně je použijte místo celého kuřete. Pečou se jednodušeji a porce se potom líp rozdělují. Cherry rajčata mám v tomhle pekáči ráda, ale když chybí, recept se nezhroutí. Funguje dobře i bez nich. Pokud zelenina na povrchu chytá barvu moc rychle, při dopékání ji zlehka přikryjte alobalem a nechte dojít hlavně maso. Chcete-li pěkně vypečenou kůžičku, v posledních deseti minutách kuře potřete výpekem ze dna pekáče. Další olej už nepřidávám, většinou stačí tuk a šťáva z masa i zeleniny.
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Zdroj a foto: Se souhlasem , autorský text redakce cooky.cz, částečně upraveno AI Lída Novotná