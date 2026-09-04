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Pštrosí maso: Vypadá jako hovězí, tuku má ale překvapivě málo. Na pánvi mu stačí chvilka

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Pštros je pták, který nelétá, zato umí běžet rychlostí, při níž by vám na kole začalo být úzko. A jeho maso? To překvapí ještě víc. Není bílé jako drůbeží, ale sytě červené a na první pohled připomíná velmi libové hovězí.
kostky pštrosího masa

kostky pštrosího masa

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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