Harpoon na náklaďáku: Tchaj-wan dostává novou zbraň proti čínské invazi

Americké námořnictvo v červenci 2026 úspěšně otestovalo pozemní verzi protilodní střely Harpoon určenou pro
tchajwanské ozbrojené síly. Test systému Harpoon Coastal Defense System (HCDS) na testovacím polygonu Point Mugu potvrzuje, že dodávky klíčového prvku tchajwanské pobřežní obrany postupují podle plánu, a to v období, kdy Peking dále stupňuje vojenský nátlak v Tchajwanské úžině.
VIDEO Harpoon Coastal Defense System: Štít proti Číně
Systém Harpoon Coastal Defense System (HCDS) od společnosti Boeing během vývojového testu (DT-1) na střelnici Point Mugu Sea Range (PMSR) v červenci 2026 zasáhl cílové plavidlo, čímž ověřil schopnost tohoto systému likvidovat hrozby na moři. Podle informací programové kanceláře pro munici byl test navržen k ověření schopnosti pozemní verze Harpoonu zasáhnout cíle na moři. Střela odpálená ze země úspěšně zasáhla cílové plavidlo v pobřežních mělkých vodách, přičemž zástupce velitelství NAVAIR test označil za významný milník na cestě k dodání klíčové obranné schopnosti do polního nasazení. Podle dostupných informací se dále chystá druhá fáze vývojových zkoušek, která má systém dále validovat.
HCDS aktuálně nemá kontrakt s žádnou jinou armádou než tchajwanskou, takže se z formálního pohledu jedná o systém vyvíjený a testovaný americkým námořnictvem prakticky výhradně pro export. Úspěšný test je tak kritickým krokem k naplnění tchajwanské zakázky v hodnotě 2,3 miliardy dolarů.
Tchaj-wan buduje od počátku 20. let strategii tzv. „dikobrazí obrany“ (porcupine strategy), tedy osazení svého pobřeží velkým počtem mobilních, těžko zasažitelných protilodních systémů, které mají
čínskému námořnictvu znesnadnit jakýkoli pokus o invazi nebo blokádu ostrova. Tchajwanské síly plánují k odvrácení případného čínského vpádu nasadit Harpoony, domácí střely i jednorázové útočné drony. Agentura Reuters odhaduje, že ostrovní síly budou do roku 2029 disponovat nejméně 1 800 protilodními střelami. HCDS je jedním z pilířů této architektury a jeho zpožděné dodávky by narušily harmonogram celé modernizace. Harpoon na suchu
HCDS představuje pozemní adaptaci osvědčené protilodní střely Harpoon, kterou americké námořnictvo provozuje od roku 1977. Tchaj-wan objednal 100 odpalovacích zařízení a 400 kusů střel RGM-84L-4 Harpoon Block II v rámci kontraktu z roku 2023 v hodnotě až 2,3 miliardy dolarů, který byl uzavřen prostřednictvím amerického úřadu NAVAIR.
Na rozdíl od dřívějších přívěsových provedení Harpoonu dodaných Dánsku a Jižní Koreji zvolil Boeing pro Tchaj-wan jiné řešení. Podle tchajwanského pozorovatele obrany je systém namontován na podvozek těžkého terénního nákladního vozidla HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck), přičemž zveřejněné záběry z testu ukázaly šedě natřené vozidlo HEMTT s velitelskou kabinou a čtyřmi odpalovacími kontejnery pro střely Harpoon. Mobilita kolového podvozku má zásadní taktický význam, protože umožňuje rychlé přesuny baterií po pobřeží, ztěžuje protivníkovi cílení a zvyšuje schopnost přežití jednotek v případě konfliktu.
Samotná střela RGM-84L-4 Harpoon Block II disponuje aktivním radarovým naváděním, GPS podporovanou inerciální navigací a letovým profilem těsně nad hladinou moře („sea-skimming“), který má minimalizovat šanci na včasné zachycení obrannými systémy cílové lodi. Nese bojovou hlavici o hmotnosti přibližně 221 kilogramů a dosahuje dostřelu okolo 124 kilometrů u verze Block II, respektive až 140 kilometrů u starších variant. Kompletní systém HCDS zahrnuje kromě odpalovacích vozidel také samostatný radarový vůz zajišťující vyhledání a sledování cíle, díky čemuž baterie může působit relativně nezávisle na vnějších senzorových sítích.
Podle veřejně dostupných informací zatím nejsou přesně specifikovány parametry velitelského vozidla, typ přehledového radaru ani dosah jeho detekce.
Prvních pět odpalovacích vozidel HCDS spolu s jedním radarovým vozem dorazilo na Tchaj-wan v roce 2025, kdy tchajwanské námořnictvo obdrželo první dodávku amerických systémů Harpoon Coastal Defense System. Tato počáteční dodávka zahrnovala pět mobilních odpalovacích vozidel a jeden radarový vůz a byla součástí širší zakázky schválené v roce 2020. Tchajwanské námořnictvo od té doby zahájilo dedikovaný výcvikový program pro integraci a provoz nových systémů.
Po zavedení do plné operační služby bude HCDS na tchajwanském pobřeží operovat paralelně s domácími protilodními systémy Hsiung Feng. Tchajwanské síly budou HCDS provozovat vedle podzvukových odpalovacích zařízení HF-2 a nadzvukových HF-3, jejichž zásoby byly mezi lety 2022 a 2026 v rámci programu „Sea-Air Combat Power Improvement Plan“ navýšeny o stovky kusů, přičemž novější vývojové varianty rozšířily jejich dosah až na 1 500 kilometrů (u řízených střel s plochou dráhou letu z rodiny Hsiung Feng IIE).
Z technického hlediska je podzvuková RGM-84L-4 Harpoon Block II ve srovnání s nadzvukovými systémy typu Hsiung Feng III zranitelnější vůči
moderním systémům protivzdušné a protiraketové obrany s dostatečně dlouhým detekčním dosahem, kdy nižší rychlost dává obránci více času na reakci. Dostřel okolo 124 kilometrů je také výrazně nižší než u nejnovějších tchajwanských domácích střel s plochou dráhou letu, což HCDS řadí spíše do role prostředku blízké až střední pobřežní obrany.
Zdroj:
Army Recognition, Naval News, Military Aerospace Electronics Autor/Licence fotografie: Harpoon Coastal Defense Missile System HCDS, Boeing Defense