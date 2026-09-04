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Harpoon na náklaďáku: Tchaj-wan dostává novou zbraň proti čínské invazi

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Americké námořnictvo v červenci 2026 úspěšně otestovalo pozemní verzi protilodní střely Harpoon určenou pro tchajwanské ozbrojené síly. Test systému Harpoon Coastal Defense System (HCDS) na testovacím polygonu Point Mugu potvrzuje, že dodávky klíčového prvku tchajwanské pobřežní obrany postupují podle plánu, a to v období, kdy Peking dále stupňuje vojenský nátlak v Tchajwanské úžině.
Harpoon na náklaďáku: Tchaj-wan dostává novou zbraň proti čínské invazi

Harpoon na náklaďáku: Tchaj-wan dostává novou zbraň proti čínské invazi

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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