Lopuch menší má kořen, který chuťově připomíná artyčok a v lékárně za něj zaplatíte stovky. Přitom roste zadarmo u každé cesty

Většina kolemjdoucích ho vnímá jako obtížný plevel. Jenže právě jeho kořen patří mezi suroviny, které Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) oficiálně eviduje jako tradiční rostlinnou drogu, a v Japonsku se příbuzný druh prodává jako běžná zelenina vedle mrkve a ředkve.
Jak poznat lopuch menší a kde ho v Česku hledat
Kdo chce kořen získat sám, potřebuje rostlinu bezpečně určit. Lopuch menší dorůstá 50 až 100 centimetrů, jeho přízemní listy mají duté řapíky a na spodní straně jemné šedavé plstnaté chlupy. Květenství je uspořádané do hroznů, právě tím se liší od příbuzného lopuchu většího, jehož úbory tvoří chocholičnatý trs a řapíky přízemních listů vyplňuje dřeň. Stanoviště? Dusíkaté, vlhčí, hlinité půdy: rumiště, křoviny, lesní lemy, příkopy podél silnic. Podle databáze
BOTANY.cz jde o jednu z nejběžnějších synantropních bylin české flóry.
Klíčový detail pro sběrače: kořen má smysl kopat na podzim prvního vegetačního roku nebo brzy na jaře druhého. V tomto okně rostlina ještě nevyhnala lodyhu a veškerou energii drží pod zemí v podobě inulinových zásobních látek. Jakmile vykvete, kořen zdřevnatí a ztrácí kulinární i farmakologickou hodnotu.
Proč za volně rostoucí kořen platíme stovky korun
Cenový rozptyl v českých lékárnách a e-shopech překvapí. Na jednom konci stojí lopuchová vlasová voda LUNA za 45 korun, na druhém kapslové doplňky stravy s koncentrovaným lopuchovým extraktem: Nutrapie Balanced Liver za 659 korun, detoxikační směs pro pleť za 710 korun nebo Nordbo Pure Cleanse za 825 korun. Rozdíl mezi „plevelem v příkopě“ a produktem na lékárenské poličce tvoří řetězec práce: správné načasování sběru, hluboké vykopání kořene, důkladné očištění, sušení či extrakce, standardizace obsahu účinných látek, balení a distribuce. Kupující platí za pohodlí dávkované formy a za důvěru v kontrolovaný proces, který sám u rumištního kořene zajistit nedokáže nebo nechce.
EMA ve své monografii „Arctii radix“ přitom pod jednu drogu zahrnuje kořeny tří druhů: lopuchu většího (
Arctium lappa), lopuchu menšího ( A. minus) i lopuchu plstnatého ( A. tomentosum). Oficiálně uznané tradiční indikace jsou tři: podpora zvýšeného vylučování moči při drobných močových potížích, dočasná ztráta chuti k jídlu a seboroické kožní stavy. Širší zdravotní sliby (protizánětlivé, hypolipidemické, antihyperglykemické účinky) zatím stojí převážně na laboratorních a zvířecích modelech.
VIDEO Gobo: jak Japonci proměnili plevel v každodenní zeleninu
Zatímco Středoevropan lopuch obchází, japonská kuchyně ho pěstuje, šlechtí a chrání zeměpisným označením. Kořen známý jako gobo se v oblasti Edo-Tokio konzumuje od starověku. Podle japonského
ministerstva zemědělství (MAFF) stojí za více než 90 procenty tamní produkce odrůda Takinogawa Gobou, vyšlechtěná selektivním výběrem v průběhu staletí. Prémiová regionální specialita Tsurajima Gobou nese dokonce registraci zeměpisného označení; MAFF u ní vyzdvihuje bílou slupku, měkkou texturu a sladší chuť bez drsnosti.
V praxi gobo vypadá jako dlouhý, tenký, zemitě zbarvený kořen. Kuchařský postup je prostý: slupku neoloupat, jen odrhnout, protože právě v ní sídlí podstatná část chuti. Nakrájené nudličky se restují se sójovou omáčkou, sladkým saké a sezamem, čímž vzniká kinpira, jedna z nejrozšířenějších japonských příloh. Chuťový profil? Křupavá textura, jemná sladkost a zemitá, lehce nahořklá linka, kterou kulinární autoři přirovnávají k artyčoku.
Aktuální maloobchodní cena v japonském e-shopu Radish Boya činí 348 jenů bez daně za 200 gramů, tedy zhruba 55 korun. Běžná zelenina za běžnou cenu, za níž ovšem stojí staletí domestikace, šlechtitelské práce a kulinární tradice, která z divokého kořene vytvořila standardní položku nákupního košíku.
Co lopuchový kořen obsahuje a komu se hodí (i nehodí)
Přehledové studie identifikují v kořeni lopuchu několik skupin bioaktivních látek: inulinové fruktany s prebiotickým potenciálem, chlorogenové kyseliny, caffeoylchinové deriváty včetně cynarinu, lignany arctiin a arctigenin a flavonoid kvercetin. Právě inulin tvoří hlavní zásobní sacharid a dává kořenu charakteristickou sladkost.
Kdo uvažuje o vlastním sběru nebo nákupu, měl by znát i omezení. EMA nedoporučuje léčebné užívání lopuchového kořene v těhotenství, při kojení ani u dětí a dospívajících do 18 let, protože chybějí adekvátní bezpečnostní data. Současné užívání se syntetickými diuretiky se rovněž nedoporučuje. U komerčních směsí přibývají další varování podle složení: některé detoxikační přípravky upozorňují na interakce s léky na ředění krve nebo na opatrnost při onemocnění štítné žlázy.
Sběr z příkopu versus lékárenský extrakt: co se vyplatí víc
Kdo bezpečně rozezná lopuch menší od okolní vegetace, má přístup k surovině za nulové náklady. Pro domácí odvar nebo kuchyňskou úpravu ve stylu kinpira to dává ekonomický smysl, ušetří stovky korun oproti kapslím z lékárny. Jenže rovnice „levnější = lepší“ tady neplatí automaticky. Kupovaný přípravek nabízí odměřenou dávku a pohodlí, sám o sobě ale nezaručuje prokázanější účinek. Vlastní sběr zase vyžaduje jistotu v botanickém určení, znalost správného termínu a ochotu kořen zpracovat: vyčistit, nakrájet, usušit nebo rovnou uvařit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková