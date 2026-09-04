Nejdéle fungující seriál Ulice má novou kreativní producentku, prošla si zde řadou postůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejdéle fungující seriál Ulice má novou kreativní producentku, prošla si zde řadou postů
Jedna z největších reklamních a mediálních skupin na světě, WPP sídlící v Londýně, by v následujících...
Bankovní ústav mBank mění vedení PR komunikace v Česku a na Slovensku. Na pozici tiskové mluvčí a PR...
Do zpravodajského serveru Aktuálně.cz (vydavatel Economia) nastupuje novinářská posila - moderátor a...
Novým ředitelem útvaru externí a interní komunikace skupiny ČSOB se od 1. září stal Tomáš Myler (foto). Až...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →