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Alternativní použití hořčice: Jedná se o účinného pomocníka při nachlazení

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Dennívýzva
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Hořčice je nejen velmi chutným kořením, které se využívá v řadě pokrmů, může vám také velmi dobře posloužit v případě, že se o vás pokouší rýma nebo nachlazení. Její aplikace však není vyloženě omezená pouze na konzumaci, velmi dobře se uplatní také jako zábal, nasypete-li si toto koření do ponožek a necháte je působit na chodidlech.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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