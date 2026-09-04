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Rakovinou dutiny ústní ročně onemocní až 700 lidí, polovina z nich zemře

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Rakovina dutiny ústní patří mezi zákeřná onkologická onemocnění. Ročně zasáhne do života stovek pacientů po celém Česku. Největším problémem je pozdní záchyt, který výrazně snižuje šanci na uzdravení. I proto až polovina nemocných nepřežije. Důležité jsou proto preventivní akce, do kterých se loni jako jediná zapojila plzeňská fakultní nemocnice. Letos už má projekt Neztrať úsměv! mnohem větší přesah.
Rakovinou dutiny ústní ročně onemocní až 700 lidí, polovina z nich zemře

Rakovinou dutiny ústní ročně onemocní až 700 lidí, polovina z nich zemře

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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