Rakovinou dutiny ústní ročně onemocní až 700 lidí, polovina z nich zemře

Preventivní projekt připravuje Stomatologická klinika FN Plzeň a uskuteční se od 21. do 25. září. Registrace pro zájemce o screeningové vyšetření se otevře v pondělí 7. září na TOMTO ODKAZU. Už první ročník ukázal, jak je osvěta důležitá. Na vyšetření do nemocnice přišlo 450 pacientů, přednádorové změny našli u 18 z nich.
Problémem není podle odborníků nenápadný průběh časných stádií nemoci, ale také nedostatečné povědomí o této problematice mezi laickou veřejností. V některých případech ale náznaky přehlédnou i sami zdravotníci. Zásadní jsou proto pravidelné prohlídky u zubaře nebo samovyšetření. Zrádnost nemoci spočívá především v jejím tichém nástupu, jelikož v počátečních stadiích nebolí.
Naším cílem je, aby se prevence rakoviny dutiny ústní stala přirozenou součástí pravidelné péče o zdraví. Chceme zároveň více upozornit na význam samovyšetření dutiny ústní. Každá změna v ústech, která se nehojí déle než tři týdny, by měla být důvodem k odbornému vyšetření.FN Plzeň
„V České republice je každoročně diagnostikováno přibližně 600–700 nových případů tohoto onemocnění, přičemž téměř polovina pacientů na něj umírá. U nejčastějších zhoubných nádorů této anatomické oblasti je navíc patrný dlouhodobě nepříznivý trend narůstající incidence,“ upozorňují lékaři.
U pacientů, kteří onemocnění přežijí, mohou přetrvávat závažné poruchy, včetně obtíží s příjmem potravy nebo mluvením. Významné mohou být také změny vzhledu, které mají zásadní dopad na kvalitu života. Právě včasný záchyt přitom zásadně zlepšuje prognózu a je spojen s 80–90% šancí na přežití.
Ohroženou skupinou jsou kuřáci
„K nejvýznamnějším rizikovým faktorům rakoviny dutiny ústní patří samozřejmě kouření, ale je to i nadměrná konzumace alkoholu, nedostatečná ústní hygiena nebo infekce lidským papilomavirem. Pravděpodobnost onemocnění roste také s věkem, nejvíce ohroženi jsou lidé starší čtyřiceti let, ale výjimečně se zhoubný nádor úst může objevit i u dětí,“ upozornil v rámci prvního ročníku akce přednosta Stomatologické kliniky Lukáš Hauer.
Rakovina ústní dutiny se může projevovat i následujícími příznaky:
• Skvrny v ústní dutině. Podezřelé jsou zejména bolavé bílé skvrny, které nelze setřít, a také červené skvrny, které při dotyku snadno krvácejí. Ve většině případů mají tyto změny neškodnou příčinu, jako je například špatně padnoucí zubní náhrada nebo zánět. Někdy se však může jednat o přednádorový stav, ze kterého by se později mohl vyvinout zhoubný nádor. Pokud takové změny přetrvávají déle než dva týdny, měli byste si je nechat vyšetřit lékařem. Obvykle stačí, aby člověk sám pozoroval, zda nemá na ústní sliznici nějaké změny, a aby chodil na preventivní prohlídky k zubnímu lékaři.
• Nehojící se rána v ústech.
• Ztráta citlivosti v některé oblasti ústní dutiny (například na rtu, dásni nebo jazyku).
• Nateklý krk (kvůli zvětšeným krčním lymfatickým uzlinám).
• Potíže se žvýkáním, polykáním nebo mluvením.
• Silnější zápach z úst.
• Náhlé uvolnění zubu, které nelze vysvětlit nějakou „běžnou“ příčinou (např. parodontitidou
Zdroj: Národní zdravotnický informační portál
Součástí preventivní akce bude také přednáška pro veřejnost, tentokrát se uskuteční v Klatovech a zaměří se na rozpoznání prvních příznaků onemocnění. Projekt bude mít opět také odbornou část v podobě distribuce informačních materiálů mezi zubní lékaře v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.