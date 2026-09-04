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Tuhle 1 věc nikdy neskladujte vedle mouky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč se v ní za měsíc něco objeví

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Mouku schováváte do pořádné dózy, víko pečlivě dotahujete, a přesto v ní po pár týdnech najdete jemné pavučinky a slepené hrudky. Napadá vás, kde se ta havěť pořád bere, když...
Tuhle 1 věc nikdy neskladujte vedle mouky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč se v ní za měsíc něco objeví

Tuhle 1 věc nikdy neskladujte vedle mouky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč se v ní za měsíc něco objeví

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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