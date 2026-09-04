Tuhle 1 věc nikdy neskladujte vedle mouky. Většina Čechů to dělá a diví se, proč se v ní za měsíc něco objeví

Mouku schováváte do pořádné dózy, víko pečlivě dotahujete, a přesto v ní po pár týdnech najdete jemné pavučinky a slepené hrudky. Napadá vás, kde se ta havěť pořád bere, když sáček zavíráte a spíž pravidelně utíráte. Odpověď často leží jen pár centimetrů vedle, v balení, které ve spíži přehlíží skoro každý.
Viník sedí hned vedle mouky
Tím tichým rezervoárem bývá krmivo pro domácí zvířata. Otevřený pytel psích granulí, zob pro andulku nebo sušené krmivo pro králíka je pro potravinové moly, odborně zavíječe, ideálním místem k množení. Chovatel takové balení obvykle nechává stranou, v rohu spíže nebo na spodní polici, kam při běžné prohlídce zásob nezajde. Zavíječi tam mají potravu i klid a celé týdny si jich nikdo nevšimne.
Otevřený pytel granulí ve spíži funguje jako tichá líheň zavíječů, odkud se larvy stěhují do mouky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sáček mouky přesypete do dózy a čas od času do ní nahlédnete, jenže krmení zůstává v původním obalu bez kontroly. Larvy tak mají teplo, klid a dost potravy na celý svůj vývoj. Jakmile dorostou, přesouvají se do okolních sypkých zásob a mouka je pro ně lákavý cíl.
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Skutečnou škodu ve spíži páchají larvy, které se z vajíček líhnou přímo v potravině. Samička jich naklade stovky a ukládá je do jídla i na jeho obal. Malé larvy si po vylíhnutí poradí i s tenkou fólií nebo papírovým sáčkem a snadno se provrtají dovnitř. Zavřené balení je proto nezastaví a do mouky se dostanou stejně hravě jako do krmiva.
Řada lidí si navíc mola přinese už z obchodu. Potravina bývá napadená vajíčky ještě ze skladu nebo z výroby, takže s čistotou vaší kuchyně to vůbec nesouvisí. Jediné takové balení pak dokáže rozšířit zavíječe po celé spíži.
Pavučinky v sáčku? Odsypávání už nepomůže
Poznat zamoření není těžké. V mouce nebo v krmivu narazíte na:
Přečtěte si také: Ani igelit, ani papír. Ořechy nežluknou celý rok díky 1 věci, kterou máte v každé kuchyni jemné pavučinky, které se rozvlní, jakmile balením pohnete; slepené hrudky; drobný trus; bílé larvy.
Večer kolem světla v kuchyni navíc létají drobní motýlci v šedohnědém tónu, kterým na okrajích křídel tmavne kresba.
V tu chvíli nemá cenu napadenou část odsypat a zbytek zachránit. Drobná vajíčka očima stejně nezachytíte, proto celé balení bez váhání vyhoďte a koš rovnou vyneste ven. Zkontrolujte i dózy, protože pod víčkem v závitu a ve spárách polic se larvy rády zakuklí.
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Nejspolehlivější obrana je přitom jednoduchá. Všechno sypké i krmivo pro zvířata přendejte do nádob, které nejdou prokousat, tedy do zavařovacích sklenic, plechovek nebo kvalitních plastových boxů s dobře dosedajícím víkem. Gumové těsnění moly dovnitř nepustí, a když se zavíječi objeví v jedné surovině, na ostatní už se nedostanou.
Novou mouku, vločky nebo rýži klidně nechte dva až tři dny promrznout v mrazničce. Mráz zahubí nakladená vajíčka i čerstvě vylíhlé larvy dřív, než se stačí rozmnožit. A nedělejte si přehnané zásoby na měsíce dopředu, protože právě balení, která leží dlouho zavřená a bez přístupu vzduchu, se nejčastěji stávají zdrojem nákazy.
Proč vám bobkový list sám o sobě nepomůže
Babské rady mají svoje místo, ale samy o sobě problém nevyřeší. Bobkový list, hřebíček, levandule nebo skořice svou vůní odradí jen dospělé motýly. Na vajíčka a larvy ukryté v potravinách žádný účinek nemají.
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Smysl dávají až jako doplněk poté, co spíž kompletně vyklidíte, vysajete kouty a otvory po policích a vytřete je octovou vodou. Teprve pak je namístě rozmístit lepové pasti s feromonem, které odchytí zbylé samce a přeruší rozmnožování. Pasti měňte zhruba každé dva až tři měsíce a napadené krmivo od začátku skladujte stejně pečlivě jako vlastní mouku.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11499-potravinovi-moli-ve-spizi-jake-potraviny-napadaji-a-jak-jim-predchazet/, https://www.marianne.cz/marianne-bydleni/poradna/jak-se-zbavit-potravinovych-molu, https://benesovsky.denik.cz/dum-a-byt/potravinovi-moli-bobkovy-list.html, https://www.pasti.cz/blog/mol-potravinovy-a-jak-se-ho-zbavit/, https://zena-in.cz/clanek/potravinovi-moli-jak-se-jich-zbavit-a-proc-se-u-vas-zabydleli