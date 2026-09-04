Kadeřnice varuje seniorky: tenhle 1 sestřih vám v obličeji přidá 10 let, a přesto ho chce každá druhá

Žádné nůžky nikomu deset let k rodnému listu nepřipíšou. Pár let ale špatně zvolený tvar vlasů přidá docela snadno a v zrcadle to poznáte hned. Existuje jeden konkrétní krátký sestřih, po kterém ženy po šedesátce sahají pořád dokola, a kadeřnice u něj vidí stejnou chybu.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Všude stejně dlouhé. Právě v tom je háček
Řeč je o krátkém střihu zkráceném od temene až po zátylek na jednu délku. Nemá objem nahoře, u tváře nezůstává jediný delší pramen a celý tvar přesně obkresluje hlavu.
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Proč ho tolik žen chce? Kvůli klidu. Ráno stačí přejet hřebenem, kadeřnici není potřeba navštěvovat často a fén může zůstat ve skříňce. To je pro spoustu žen po šedesátce silnější argument než cokoliv jiného.
Foto: Shutterstock.com Po šedesátce se vlasy chovají jinak
Vlasy s věkem jemní a ubývá jich, takže hůř drží tvar. Střih, který kdysi vypadal skvěle na husté hřívě, najednou nemá o co se opřít.
Bez objemu na temeni účes přilne k hlavě a mezi prameny začne prosvítat pokožka. Zároveň zmizí všechno, co dřív rámovalo tvář. Pozornost se přesune přesně tam, kam ji žena většinou nechce pouštět, tedy na čelo, uši a linii brady.
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Vystříhané strany nad ušima a úplně odhalené čelo pak zvýrazní i drobnosti, které by delší tvar snadno zakryl.
Foto: Freepik.com Jak si o krátký střih říct, aby fungoval
Krátké vlasy problém nejsou. Kadeřníci ženám po šedesátce pixie doporučují dlouhodobě, jen v odlehčené verzi. Rozdíl dělají dvě věci.
První je delší vrchní partie. Vlasy na temeni zvednuté od kořínků vytvoří objem tam, kde přirozeně chybí. Druhou věcí je několik delších pramenů kolem obličeje, které rysy změkčí a účes nenechají působit přísně.
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K tomu se hodí delší ofina spadající do strany. „Skryje vrásky na čele a celkově zjemňuje obličej,“ uvedla pro Svět ženy vlasová stylistka a spolumajitelka salonu OliOla Michaela Gába Gabrišková.
Když nechcete jít tak nakrátko
Prodloužený pixie kombinuje krátký základ s delší vrchní částí, takže vlasy působí vzdušně a obličej se opticky zúží.
Vrstvené mikádo dodá jemným pramenům pohyb a texturu, aniž byste musely ráno cokoliv složitě upravovat. A pokud vám kratší délky nesedí vůbec, dobře poslouží lob, tedy prodloužený bob někam ke klíčním kostem doplněný o lehké vrstvy.
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Společné mají všechny tři to samé. Vracejí objem nahoru a nechávají u tváře něco, co ji orámuje.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-po-sedesatce/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/vlasove-trendy-2026-pro-ridke-vlasy, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/ucesyprozenynad60strihyobjemsvezestcelebrity/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/ucesy-co-pridavaji-leta/, https://www.marianne.cz/krasa/ucesy-pro-zeny-ve-40-50-60-letech-strihy-ktere-vam-uberou-roky-slusi-vsem-tvarum-obliceje