Všichni Češi nad 55 let mají nárok na 2000 Kč dotace. Je nutné vyplnit jednoduchý formulář

Obsah článku
Představte si, že existuje způsob, jak ušetřit na běžných nákupech, kulturních akcích i wellness pobytech – a přitom ho využívá jen zlomek lidí, kteří na něj mají nárok. Není to proto, že by byl komplikovaný. Problém je jiný: nikdo vám o něm automaticky neřekne.
Zatímco důchodový výměr vám přistane do schránky bez ptaní, tady musíte udělat první krok sami. A právě v tom tkví kámen úrazu. Spousta lidí kolem padesátky či šedesátky prostě neví, že jim stačí vyplnit jeden formulář – a získat kartu, která funguje v tisících provozovnách po celé republice.
Co vlastně dostanete a jak to začalo
Celý příběh začal před více než deseti lety v Jihomoravském kraji. Tehdy tamní radnice spustila pilotní projekt inspirovaný kartou pro rodiny s dětmi. Cílem bylo vytvořit síť slev pro lidi od 55 let, kteří ještě nemusí být v důchodu, ale už začínají pociťovat tlak rostoucích výdajů na zdraví, kulturu i volný čas.
Projekt se postupně rozšířil do dalších regionů a dnes funguje ve všech čtrnácti krajích včetně hlavního města. Koordinuje ho spolek se sídlem v Brně, v čele stojí Alena Slámová. Financování zajišťují jednotlivé kraje průběžně, nejde tedy o jednorázový státní program s pevným datem konce.
A co je nejdůležitější: karta nemá omezenou platnost. Jakmile ji jednou získáte, slouží vám natrvalo. Nemusíte ji obnovovat, nepřichází žádný roční poplatek. Jenže právě proto, že to není automatický benefit od úřadu, zůstává projekt pro mnoho lidí neviditelný.
Podmínky jsou přitom naprosto jednoduché. Stačí vám 55 let a trvalé bydliště v Česku. Nepotřebujete důchodový výměr, žádnou dávku ani potvrzení od lékaře. Rozhoduje jen datum narození a adresa.
Kde všude to funguje a co vám to přinese
Síť partnerů dnes čítá více než 3 300 míst rozprostřených od Šumavy po Jeseníky. Nabídka se liší region od regionu, ale kategorie jsou překvapivě pestré.
Najdete mezi nimi lékárny s volně prodejnými doplňky stravy, vitamíny a zdravotnickými pomůckami. Například pobočka BENU v Říčanech u Brna nabízí pětiprocentní slevu právě na tento sortiment. Velké řetězce jako Dr. Max nebo BENU mají vlastní věrnostní programy, které bývají uvnitř sítě silnější – Senior Pas u nich funguje spíš jako doplněk na konkrétních pobočkách.
Skutečná síla karty se projeví jinde. V menších provozovnách, kde jiný slevový systém prostě nemáte. V cestovních kancelářích a ubytovacích zařízeních, kde získáte zvýhodnění na pobyty a zájezdy. V muzeích, galeriích, divadlech a na kurzech, kde se sleva pohybuje mezi 10 až 30 procenty. Ve wellness centrech, lázních, bazénech a fitness klubech. V restauracích, kavárničkách a cateringových službách.
A taky v e-shopech se spotřebním zbožím – od elektroniky přes hobby potřeby až po knihy. Nebo u právníků, v autoservisech a opravnách. Slevy se pohybují od 5 do 50 procent, záleží na konkrétním partnerovi a kategorii.
Jak se k tomu dostat
Celý proces startuje na oficiálním registračním webu. Vyplníte kraj, jméno, příjmení, adresu, PSČ, obec, telefon, rok narození a způsob doručení. E-mailová adresa není povinná. Karta vám pak dorazí poštou do schránky, v některých krajích si ji můžete vyzvednout na odběrném místě.
Počítejte s čekací dobou zhruba čtyři až šest týdnů. V brněnském centru projektu je osobní vyzvednutí možné už po měsíci. Pokud nemáte přístup k internetu nebo si s počítačem nevíte rady, můžete vyplnit papírový formulář a poslat ho poštou na adresu Mendlovo náměstí 1a, Brno. Pro dotazy a pomoc s registrací funguje telefonní linka 725 534 865.
Vedle klasické plastové karty existuje i mobilní aplikace s virtuální verzí, ale pozor – zatím funguje jen v šesti krajích: Jihomoravském, Královéhradeckém, Středočeském, Jihočeském, Zlínském a Kraji Vysočina. Pro ostatní regiony platí standardní fyzická karta, kterou musíte mít u sebe a předložit před zaplacením. Bez ní slevu neuplatníte.
Ztratili jste kartu? Stačí kontaktovat projekt e-mailem nebo telefonicky, uvést jméno a adresu – karta vám bude znovu vyrobena bez poplatku.
Kolik reálně ušetříte
Tady přichází klíčová otázka. V nadpisu se mluví o dvou tisících korunách měsíčně – je to reálné, nebo jsou to jen marketingová lákadla?
Odpověď zní: ano, je to dosažitelné. Ale ne automaticky. Dvoutisícová hranice předpokládá aktivní využívání karty u více partnerů během jednoho měsíce. Představte si, že si koupíte vitamíny a doplňky stravy v partnerské lékárně za tisíc korun se slevou 10 procent – ušetříte stovku. Pak zajdete na kulturní akci se vstupným 300 korun a slevou 20 procent – další šedesátka. Využijete wellness pobyt za tři tisíce se slevou 15 procent – ušetříte 450 korun. A objednáte si z partnerského e-shopu zboží za dva tisíce se slevou 25 procent – další pětistovka.
Sečteno: v takovém měsíci se dostanete přes tisíc korun úspory. Pokud přidáte ještě restauraci, optiku nebo autoservis, dvoutisícový strop je na dosah. Jenže v měsíci, kdy kartu vytáhnete jen jednou v lékárně, ušetříte desítky korun.
Nejsilnější užitek karty tedy není v jedné velké slevě, ale v průběžném používání napříč kategoriemi. Je to síť, ne jednorázový kupon. A právě proto ji řada lidí podceňuje: očekávají jeden velký přínos, a když ho nevidí, kartu odloží do šuplíku.
Co s tím teď
Na oficiálním webu si můžete ověřit platnost karty podle jejího čísla, filtrovat partnery podle kraje, okresu i oboru a zkontrolovat, co konkrétně nabízejí ve vašem okolí. Než kartu odepíšete jako zbytečnost, projděte si databázi pro svůj region.
Možná zjistíte, že váš oblíbený optik, restaurace za rohem nebo místní lázně v ní dávno jsou. A možná si uvědomíte, proč o tom nikdo z vašich známých nemluví: prostě to ještě neobjevili.
Zdroje článku: rscr.cz, pozitivni-zpravy.cz, mobify.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková