Nevyšťouráte doma tyhle staré lžičky po babičce. Pro sběratele mají cenu 12 000 Kč minimáně

Obsah článku
Jde o nádherné secesní stříbrné kávové lžičky v původní etuji. Tento set šesti lžiček o délce 11,4 cm představuje dokonalou ukázku řemeslné zručnosti našich předků. Když se na ně podíváte, okamžitě se vám vybaví vůně čerstvě mleté kávy, bábovky a cinkání drahého nádobí během nedělních návštěv u babičky.
Tyto lžičky nebyly určeny pro každodenní shon; vyndávaly se s láskou a úctou pouze při výjimečných událostech. Uchovávaly se v polstrovaných etujích, které samy o sobě vyprávějí příběh o tom, jak moc si lidé tehdy krásných věcí vážili.
Kouzlo secese a tradice svatebních darů
Tyto stříbrné skvosty vznikaly na přelomu 19. a 20. století, v období, kdy světu vládla secese se svými ladnými rostlinnými motivy a elegancí. V tehdejším Rakousku-Uhersku byly tyto sady nesmírně populárním svatebním či jubilejním darem. Novomanželé si tak do společného života odnášeli nejen praktického pomocníka, ale především trvalou hodnotu.
Vyráběly se z kvalitního stříbra ryzosti 800/1000, což zaručovalo jejich dlouhověkost. Každá lžička v sobě nese otisk precizní práce tehdejších stříbrníků, kteří dokázali i z obyčejného užitkového předmětu vytvořit malé umělecké dílo.
Detektivka v příborníku: Hledejte hlavu psa a punc S-30
Jak poznáte, že vaše lžičky nejsou jen obyčejný obecný kov, ale skutečné stříbro s historickou hodnotou? Klíčem je detailní prohlídka. Zaměřte se na zadní stranu rukojeti. U těchto secesních kousků byste měli objevit rakousko-uherský punc S-30 s vyobrazením hlavy psa a číslicí 3, který se používal v letech 1866–1921.
Důležitá je také celková hmotnost sady – u šesti kusů se obvykle pohybuje kolem 94,5 gramu (čistá hmotnost ryzího stříbra je cca 75,6 gramu). Podle odborníků má však sběratelská hodnota svá jasná pravidla.
Jak uvádí soudní znalec v oboru starožitností a drahých kovů: „Stříbrné příbory a lžičky z období secese nebo první republiky byly nesmírně populárním svatebním darem. Vyráběly se v obrovských sériích. Pokud se nejedná o unikátní design od světoznámého návrháře nebo o luxusní zakázkovou práci v kompletním servisu pro 12 osob s doloženým původem, je jejich hodnota pro sběratele v podstatě jen mírně nad cenou samotného stříbra. Běžná sada šesti kávových lžiček v etuji se reálně prodává za dva až tři tisíce korun. Ceny kolem deseti tisíc a výše jsou v běžném prodeji zcela nereálné a slouží spíše jako zkouška, zda se nechytí neinformovaný laik.“
Jaká je skutečná cena a kde najít kupce?
Pokud se rozhodnete takový poklad zpeněžit, je dobré stát nohama na zemi. Zatímco exkluzivní starožitnictví v centru Prahy mohou tyto sady v luxusním vyčištěném stavu nabízet za lákavých 12 000 Kč, reálná tržní hodnota na aukčních portálech se nejčastěji pohybuje mezi 1 500 Kč a 4 000 Kč.
Samotná hodnota drahého kovu (zlomkového stříbra) činí při dnešních cenách kolem 2 800 Kč, což znamená, že historická hodnota etuje a zpracování přidává lžičkám příjemný bonus. Na sběratelských fórech se o tom často živě diskutuje.
Jeden z uživatelů na portálu Aukro situaci trefně komentoval: „Lidi jsou blázni, vidí na internetu, že někdo nabízí lžičky za dvanáct tisíc, a hned si myslí, že mají doma v šuplíku poklad. Pak s tím přijdou do starožitnictví a diví se, že jim za to dají sotva dva tisíce na ruku, protože takových lžiček jsou plné krabice a nikdo to nechce.“
Chcete-li lžičky prodat nejvýhodněji, nejlepší cestou jsou specializované aukční servery, kde sběratelé dokážou ocenit zachovalost původní etuje i patinu samotného stříbra. Než je ale nabídnete světu, pořádně prohledejte půdu a staré skříně – možná tam na vás čeká kousek historie, který vám udělá radost nejen vzpomínkami, ale i příjemnou finanční injekcí. Našli jste doma podobný poklad po babičce?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová