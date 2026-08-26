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Nevyšťouráte doma tyhle staré lžičky po babičce. Pro sběratele mají cenu 12 000 Kč minimáně

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Možná ji máte doma v hlubokém šuplíku nebo na dně staré skříně i vy. Nenápadná, léty zašlá krabička, kterou rodina opatrovala po generace jako vzpomínku na slavnostní chvíle u babičky. Zatímco dříve šlo o běžnou součást svátečních tabulí, dnes se tito němí svědkové starých časů těší obrovskému zájmu sběratelů. Ceny některých zachovalých sad se v obchodech šplhají až k neuvěřitelným dvanácti tisícům korun! Pojďte s námi odhalit tajemství tohoto rodinného stříbra, které možná právě teď bez povšimnutí odpočívá na vaší půdě.
Nevyšťouráte doma tyhle staré lžičky po babičce. Pro sběratele mají cenu 12 000 Kč minimáně

Nevyšťouráte doma tyhle staré lžičky po babičce. Pro sběratele mají cenu 12 000 Kč minimáně

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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