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Stát rozdává 60 000 Kč na topení. Kdo splní základní podmínku, má cestu k dotaci volnou

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Ohřev vody elektrickým bojlerem spolkne v běžné domácnosti přes dvacet tisíc korun ročně. Státní program přitom dává desítky tisíc na přechod k úspornějšímu řešení – pokud splníte klíčovou podmínku.
Stát rozdává 60 000 Kč na topení. Kdo splní základní podmínku, má cestu k dotaci volnou

Stát rozdává 60 000 Kč na topení. Kdo splní základní podmínku, má cestu k dotaci volnou

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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