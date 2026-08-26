V roce 2007 stál 12 000 Kč, teď se prodal za 4 000 000 Kč. Nikdo neví, kolik jich mají lidé doma

Šestnáct let ležel v původním obalu. Tovární pečeť neporušená, telefon nikdy neaktivovaný. Když ho v červenci 2023 majitel přinesl do aukční síně LCG Auctions, vypadal přesně tak, jak opustil výrobní linku v roce 2007. Nebyl to ale ledajaký telefon – šlo o Apple iPhone první generace v nejlevnější čtyřgigové verzi, kterou dnes téměř nikdo nemá.
Původní majitel pracoval v inženýrském týmu Applu, přímo na projektu, který měl změnit celý mobilní průmysl. Proč krabici nikdy nerozlepil? To nevysvětlil. Možná tušil, že jednou bude mít větší hodnotu neotevřená. Možná ji jen odložil a zapomněl. Každopádně jeho rozhodnutí se vyplatilo – aukce skončila na částce 190 372 dolarů včetně přirážky. V přepočtu přes 4,4 milionu korun.
Jenže za tou sumou nestojí jen nostalgie nebo značka Apple. Stojí za ní unikátní kombinace okolností, která se na trhu opakuje málokdy.
Proč právě tahle verze stojí tolik
Steve Jobs ukázal světu iPhone 9. ledna 2007 a v červnu téhož roku se začal prodávat ve dvou variantách: 4 GB za 499 dolarů a 8 GB za 599 dolarů. Rozdíl sto dolarů za dvojnásobnou kapacitu byl pro většinu kupujících jasná volba – brali osmičku. Apple vyhodnotil situaci rychle a už 5. září 2007 oznámil, že čtyřgigový model se bude prodávat jen do vyprodání zásob.
Čtyřgigová verze tak žila na trhu pouhé dva měsíce. Podle odhadů aukční síně LCG Auctions je dnes na sběratelském trhu přibližně dvacetkrát vzácnější než osmigigová varianta. Krátká životnost z ní udělala raritní kousek, ale samotná vzácnost na čtyři miliony korun nestačí.
Prodaný exemplář měl totiž všechno, po čem sběratelé pátrají: neporušenou tovární pečeť, krabici z první výrobní série (poznáte ji podle dvanácti ikon na displeji – pozdější šarže měly třináct ikon včetně iTunes), doložený původ od člověka z Applu a přesnou identifikaci modelu A1203 s objednacím číslem MA501LL/A.
Nešlo tedy o prodej funkčního telefonu. Šlo o prodej technologického artefaktu s parametry, které se na trhu objevují výjimečně – a trh to ocenil odpovídajícím způsobem. Časopis Time tehdy vyhlásil původní iPhone Vynálezem roku 2007, což jen potvrzuje kulturní význam tohoto modelu.
Co udělá s cenou rozlepená krabice
Nejpřesvědčivější číslo nepochází z rekordní aukce, ale z katalogu RR Auction ze srpna 2025. Ve stejné nabídce se prodávaly dva kusy čtyřgigového prvního iPhonu. Neotevřený odešel za 81 989 dolarů. Otevřený kus ze stejného katalogu? Jen 3 440 dolarů.
Rozdíl: téměř čtyřiadvacetinásobek. Pečeť, která na první pohled vypadá jako kousek průhledné fólie, dělá z telefonu úplně jiný předmět. Podobný vzorec platí i u osmigigové verze – neotevřené kusy se v témže katalogu prodaly za 19 899 a 10 001 dolarů, zatímco otevřený 8GB telefon s původním obalem jen za 2 069 dolarů.
A pak je tu původ. V červenci 2023 se vedle rekordního čtyřgigového kusu dražil i osmigigový iPhone, který kdysi dostal Phil Martin – člověk, jenž režíroval klíčové premiérové akce Applu. Výsledek: 53 725 dolarů. Osmigigová verze s doloženým příběhem překonala většinu neotevřených 8GB kusů bez podobného pozadí.
Rekord zatím nepadl a poslední prodej z června 2026 skončil výrazně níž. Neznamená to ale kolaps zájmu – spíš potvrzení, že každý kus je jiný a trh tvrdě rozlišuje podle kvality pečeti, stavu krabice a doloženého původu. Ideální exemplář může stále překonat šesticifernou hranici v dolarech. Průměrný neotevřený kus už ne.
Zdroje článku: Wikipedia, qz.com, mobify.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová