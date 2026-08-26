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V roce 2007 stál 12 000 Kč, teď se prodal za 4 000 000 Kč. Nikdo neví, kolik jich mají lidé doma

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Zavřený v krabici, nikdy nerozbalený, šestnáct let nedotčený. Telefon, který kdysi stál 12 tisíc, teď vydělal majiteli přes čtyři miliony korun. Jenže ne každý starý mobil má takovou cenu.
V roce 2007 stál 12 000 Kč, teď se prodal za 4 000 000 Kč. Nikdo neví, kolik jich mají lidé doma

V roce 2007 stál 12 000 Kč, teď se prodal za 4 000 000 Kč. Nikdo neví, kolik jich mají lidé doma

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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