Muchová smetla soupeřku za necelou hodinu a pak se pustila do rozhovoru s publikem. Fanoušky ale zaujalo něco jiného

V pondělí 31. srpna na kurtu Grandstand ve Flushing Meadows odehrála Muchová jeden z nejčistších zápasů letošní sezony. Rakušanku Sinju Krausovou porazila 6:3, 6:0, soupeřka si proti ní nevypracovala ani jeden brejkbol a po prvním servisu česká sedmička turnaje ztratila pouhé tři výměny. Jenže sotva dohrála, pozornost fanoušků i novinářů se přesunula jinam, k otázce, jak na tom vlastně je po nedávném chirurgickém zákroku, jehož povahu dosud neprozradila.
Čísla, která mluví jasně
Statistiky prvního kola vypadají jako učebnicový příklad dominance. Muchová vyhrála 54 z 80 odehraných bodů, po prvním podání uspěla v 19 případech z 22 a proměnila čtyři brejky ze sedmi příležitostí. Pro srovnání: loni na US Open 2025 vstupovala do turnaje třísetovou bitvou s Venus Williamsovou (6:3, 2:6, 6:1). Letošní start byl nesrovnatelně hladší.
Po zápase působila uvolněně, žertovala s českými novináři, že jí po oslavách třiatřicátých narozenin „už táhne na důchod“, a krátký průběh označila za ideální. Navíc do singlu vstupovala s extra dávkou sebevědomí, krátce předtím na stejném turnaji získala po boku Jakuba Menšíka titul ve smíšené čtyřhře.
Dvě operace, dvě různé příběhy
Právě zde začíná linka, která fanoušky znepokojuje víc než jakékoli skóre. Na sociálních sítích se zdravotní historie Muchové často směšuje do jednoho celku, ale ve skutečnosti jde o dvě odlišné události. Fanoušci například sdílejí video z tréninku se Sabalenkovou, kde si Muchová nechává protáhnout a rozmasírovat zápěstí – a okamžitě ho propojují s aktuální situací.
- Únor 2024 — potvrzená operace pravého zápěstí, po níž Muchová vynechala několik měsíců a postupně se vracela na okruh.
- Červenec 2026 — po Wimbledonu oznámila „menší operaci“, aniž by uvedla, čeho se zákrok týkal, jak vážný byl nebo kdy přesně plánuje návrat.
Právě ta druhá, neupřesněná operace je důvodem, proč Muchová vynechala oba velké přípravné turnaje na americkém hardu, Toronto i Cincinnati. Přijela rovnou do New Yorku bez jediného soutěžního singlu na tvrdém povrchu od Wimbledonu. Informační vakuum kolem povahy zákroku přirozeně živí spekulace a každý tréninkový záběr se pak čte pod lupou.
Proč 58 minut nestačí k uklidnění
Rychlá výhra nad 130. hráčkou žebříčku je příjemný vstup, ale jako zdravotní test má omezenou výpovědní hodnotu. Muchová nemusela sahat na dno fyzických sil, nemusela řešit třetí set ani krizový moment, kdy tělo prozradí slabinu. Skutečný lakmusový papírek přijde ve druhém kole, kde ji čeká Britka Katie Boulterová, a tam už půjde o jiný kalibr. Poslední vzájemný zápas z Miami v březnu 2026 sice Muchová vyhrála 6:3, 7:5, ale šlo o dvousetový duel, který trval výrazně déle a vyžadoval jiný typ nasazení.
Klíčová proměnná pro zbytek turnaje není talent ani forma. Je to kumulace zátěže. Muchová už odehrála mixový titul, k tomu přidává singl, a to vše po několikatýdenní pauze vyvolané zákrokem, o němž nikdo neví nic konkrétního. Každý další zápas bude testem, který ten první nemohl nabídnout.
Kdy a kde sledovat druhé kolo
Duel Muchová vs. Boulterová je naplánovaný na středu 2. září, přesný čas a kurt zatím oficiální program neuvádí. V Česku US Open vysílá Eurosport 1, kompletní stream ze všech kurtů je dostupný na platformách Warner Bros. Discovery.
Padesát osm minut na kurtu Grandstand ukázalo, že ruka Muchové funguje a hlava je na správném místě. Ale turnaj má sedm kol, a odpověď na otázku, kterou si fanoušci kladou, nepřijde po prvním z nich.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář