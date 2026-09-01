Vepřové frikasé z jedné pánve působí elegantně, ale příprava zůstává příjemně jednoduchá

Vepřové frikasé s je přesně ten typ jídla, na který přijde řada ve chvíli, kdy má být na stole něco teplého, krémového a poctivého, ale bez dlouhého postávání u sporáku. Nečekejte slavnostní nedělní chod. Spíš pórkem praktickou nebo večeři oběd z jedné pánve na běžný týden: vepřové maso, pórek, a smetanová omáčka, která si nakonec řekne i o poslední lžíci přílohy. žampiony
Název frikasé u nás pořád zní trochu starosvětsky, skoro jako z oprýskané kuchařky po babičce. Ve skutečnosti na tom postupu není nic záhadného. Maso se nejdřív opeče, základ se zalije, chvíli se dusí a nakonec se přidá smetana. Někdo do frikasé dává cibuli, jiný česnek, bílé víno, bylinky, bobkový list nebo třeba hořčici. Kombinace pórku a žampionů je za mě jedna z nejvděčnějších. nezatíží, ale dodá jí vůni a takovou nenápadnou Omáčku hloubku.
Jednu věc bych tady nepřeskakovala: maso potřebuje nejdřív pořádně zatáhnout a chytit barvu na rozpálené pánvi. Teprve potom má smysl ho dusit. Když se jen hodí do základu a nechá probublávat, měkké bude taky, ale chuťově to zůstane o dost plošší. A pak je tu pórek. Ten žádné dlouhé vaření nepotřebuje. Stačí pár minut, aby změkl, ale ještě pořád připomínal pórek, ne rozpadlou zelenou nitku v omáčce. Recept na krémové vepřové frikasé s pórkem
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme 500 g vepřové plece nebo kýty bez kosti 2 ks středních pórků 250 g žampionů 1 ks cibule 2 stroužky česneku 2 lžíce másla nebo oleje 1 lžíce hladké mouky 150 ml suchého bílého vína 300 ml vývaru 200 ml smetany ke šlehání 33 % 1 lžička dijonské hořčice podle chuti sůl a čerstvě mletý pepř 1 hrst čerstvého tymiánu nebo petrželky Postup přípravy vepřového frikasé na žampionech
1. Maso pokrájejte na menší kostky, osolte je a opepřete. V širší pánvi rozehřejte
máslo nebo olej a vepřové maso na něm zprudka opečte ze všech stran dozlatova. Pak ho vyndejte a nechte chvíli stranou.
2. Do výpeku přidejte nadrobno nakrájenou
cibuli a nechte ji lehce zezlátnout. Přidejte prolisovaný česnek, krátce promíchejte a nespouštějte ho z očí. Spálený česnek umí omáčku zbytečně zhořknout.
3.
Pórek rozřízněte podélně, pečlivě ho propláchněte a nakrájejte na tenká kolečka. Nasypte ho do pánve a restujte asi 3 minuty, jen aby trochu povolil. Foto: Cooky.cz, Když se pánev rozhodne pro eleganci: Vepřové frikasé s pórkem a jemnou omáčkou zvládne všední den i nedělní oběd
4. Základ poprašte
moukou, promíchejte a nechte ji zhruba půl minuty osmahnout. Potom přilijte bílé víno a krátce povařte, aby se alkohol odpařil.
5. Přilijte
vývar a metličkou základ rozmíchejte do hladší omáčky. Opečené maso vraťte zpátky do pánve, přiklopte a na mírném ohni duste 20 až 25 minut.
6. Zatím očistěte
žampiony, nakrájejte je na plátky nebo čtvrtky a na druhé pánvi je na troše másla opečte dozlatova. K masu je dejte až ve chvíli, kdy je už skoro měkké.
7. Vmíchejte
smetanu a dijonskou hořčici. Nechte ještě asi 5 minut zvolna probublávat, potom dochuťte solí, pepřem a nasekaným tymiánem nebo petrželkou.
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8. Podávejte s
rýží, těstovinami nebo bramborovou kaší. Rýže se k téhle omáčce hodí možná nejlíp, protože ji dobře nasaje a na talíři pak většinou moc nezbývá.
TIP: Pokud nechcete vařit s vínem, nahraďte ho stejným množstvím vývaru. Na závěr se pak hodí pár kapek citronu, aby smetanová omáčka nepůsobila příliš těžce. Co když nemáte žampiony nebo víno?
Frikasé zvládnete připravit i bez nich, jen je potřeba počítat s jednodušší chutí.
Žampiony můžete vynechat úplně, ale přidejte o něco víc pórku, aby omáčka nebyla prázdná. Dobře poslouží i hnědé žampiony nebo několik plátků hlívy, pokud je zrovna máte v lednici.
Bílé víno pomáhá v omáčce vyrovnat smetanu jemnou kyselostí, proto se ve frikasé objevuje poměrně často. Když ho nedáte, recept se nezhroutí. Jen hotovou omáčku ochutnejte a podle potřeby přidejte trochu citronové šťávy nebo ještě malou lžičku hořčice.
Často kladená otázka: Dá se frikasé připravit z kýty i plece? Ano, obě části jsou použitelné. Kýta je libovější a většinou změkne rychleji, plec má výraznější chuť a ve smetanové omáčce působí o něco jistěji. Na rychlý oběd bych sáhla po kýtě, při klidnějším vaření klidně po pleci.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline