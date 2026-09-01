Rajčata bez postřiků za 25 korun kilo a lidé se sjíždějí z celého kraje. Farma na Olomoucku nestíhá prodávat

Na aktuálním
objednávkovém formuláři farmy figurují volná bio rajčata za 55 korun za kilogram, vybrané odrůdy cherry a datlových se vyšplhají na 89 až 99 korun. V online nabídce Tesca stojí keříková rajčata 69,90 Kč/kg, masitá 79,90 Kč/kg, cherry pak startují kolem 150 korun a šplhají ke třem stovkům. Vodseďálek teď nabízí totéž za pětadvacítku. Cena tak padla pod jeho vlastní ceník i pod maloobchodní hladinu, a právě tahle kombinace přitáhla pozornost zákazníků z různých koutů Olomouckého kraje. Proč pěstitel srazil cenu rajčat na minimum
Klíč k pochopení pětadvacetikorunové nabídky spočívá v mechanice samosběru a v sezonním přetlaku úrody. Konec léta přináší na poli kulminaci sklizně, rajčata dozrávají rychleji, než je farma schopná v běžném režimu vytřídit, zabalit a expedovat. Každý den prodlení znamená ztrátu.
Samosběr přenáší podstatnou část práce na zákazníka. Odpadá třídění, balení, rozvoz. Pěstitel ušetří mzdové i logistické náklady a může jít s cenou výrazně níž, aniž by prodělával. Vodseďálek navíc provozuje zpracovatelskou linku: sušená rajčata v olivovém oleji, zeleninové základy na špagety či paprikové pasty patří k jeho stálému sortimentu. Co se neprodá čerstvé, promění se v trvanlivější výrobek s vyšší marží. Nízká cena za čerstvou sklizeň tak funguje jako nástroj tempa: rychle odprodat objem a zbytek přesunout do zpracování.
Podle nás právě tenhle kalkul dělá z Plinkoutu momentální cenovou výjimku v regionu. Vodseďálek zjevně upřednostnil rychlost odbytu před maximalizací zisku na kilogramu.
Ekologické pěstování bez chemické zkratky: co to znamená v praxi
Farma UNISAD PLUS se na svém webu hlásí k ekologickému pěstování ovoce a zeleniny, u ovocných sadů drží od roku 2022 certifikát Bio. Podle
publikace Ministerstva zemědělství ekologický režim zakazuje syntetické pesticidy a průmyslová hnojiva. Výsledkem je nižší riziko reziduí na plodech, i když automaticky to neznamená laboratorně doloženou vyšší výživovou hodnotu.
Vodseďálek v rozhovoru pro iDNES popsal konkrétní postup: rajčata a papriky vysazuje na pole až po 20. květnu, do té doby je chrání speciální tkaninou proti mrazu a škůdcům. Aktivní péče o porost tedy existuje, jen místo chemického postřiku sahá po fyzické bariéře a načasování. Širší odrůdová nabídka farmy (žluté cherry, jahodové, datlové červené, datlové žluté tiger, fialové cherry nebo oranžové Tomino) navíc přesahuje standardní supermarketový výběr a posiluje šanci na výraznější chuťový zážitek.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kam dorazit a jak se na farmu dostat z Olomouce
Prodejna a samosběrové pole sídlí na adrese Plinkout 10, 783 86 Dlouhá Loučka. Autem z Olomouce trvá cesta zhruba půl hodiny směrem na Uničov a dál k Dlouhé Loučce.
Veřejnou dopravou vede trasa přes Uničov s přestupem na linku 326 integrovaného systému IDSOK, která obsluhuje zastávky „Dlouhá Loučka, Plinkout, Jednota“ a „Dlouhá Loučka, Plinkout, dol. konec“.
Provozní doba prodejny a samosběru:
Pondělí, středa, pátek: 16:00–18:00 Sobota: 9:00–12:00
Kdo nechce cestovat osobně, může využít bedýnkový rozvoz. Farma zásobuje desítky obcí a měst v kraji: Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel, Loštice, Mohelnici, Šumperk i Zábřeh. Objednávku lze zadat online, platit se dá i QR kódem.
Jak dlouho rajčatová akce potrvá a co ověřit před cestou
Konkrétní samosběrové termíny Vodseďálek vyhlašuje operativně na facebookovém profilu farmy, ten aktuální by měl běžet ještě zítra. Nejbezpečnější postup před výjezdem: zavolat na prodejnu na číslo 724 212 193 nebo zkontrolovat aktuální příspěvek na sociálních sítích.
Vedle rajčat aktuální sortiment zahrnuje okurky salátové i nakládačky, několik druhů paprik včetně paprik na lečo, zelené i žluté cukety, patizony, lilek, celer, cibuli, česnek, mrkev, řepu, kapustu, kedlubny, pórek, dýně, květák a bylinky. U každé položky se ovšem vyplatí ověřit, zda je v daný den dostupná právě k samosběru.
Pětadvacet korun za kilogram rajčat pěstovaných v ekologickém režimu, přímo od člověka, který je zasadil: takovou nabídku běžný maloobchod v Olomouckém kraji momentálně nenabízí. Kdo váhá, riskuje hlavně jedno, že dorazí pozdě.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková