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Rajčata bez postřiků za 25 korun kilo a lidé se sjíždějí z celého kraje. Farma na Olomoucku nestíhá prodávat

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Pavel Vodseďálek z farmy UNISAD PLUS vyhlásil samosběr rajčat za cenu, která odpovídá zhruba třetině toho, co za totéž ovoce zaplatíte v běžném řetězci.
Rajčata bez postřiků za 25 korun kilo a lidé se sjíždějí z celého kraje. Farma na Olomoucku nestíhá prodávat

Rajčata bez postřiků za 25 korun kilo a lidé se sjíždějí z celého kraje. Farma na Olomoucku nestíhá prodávat

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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