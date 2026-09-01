Taťána Kuchařová po svatbě nepřestává překvapovat: S manželem si pořídila hnízdečko lásky za milionyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Taťána Kuchařová po svatbě nepřestává překvapovat: S manželem si pořídila hnízdečko lásky za miliony
Tomáš Jeřábek (51) v minulosti dokázal shodit desítky kilogramů. Udržet si váhu pro něj ale není vůbec...
Dva stejné, a přesto každý jiný koncert zazpívali 4 Tenoři na magickém hradě Karlštejně. Zatímco při prvním...
Už v pondělí 7. září večer se na Oneplay otevřou dveře nové vily a začne další kapitola Love Islandu Česko...
První září přineslo velký životní milník také do rodin českých celebrit. Monika Bagárová (32) přiznala, že...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Bohdalová o ničem nevěděla a omylem odhalila ňadro. Zákulisí Světáků je plné historek, které se dodnes vypráví
- Monika Absolonová nechápe, jak jí děti vyrostly, Trávníčkovi vyprovodili syna: Slavní ukázali své školáky
- V Ulici bude svádět zadaného muže, v životě by to neudělala. Mottlová popsala svou novou roli i jasné hranice
- Velkolepá utajená svatba? Dara Rolins měla říct své ANO Pavlu Nedvědovi