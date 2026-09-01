Top kina ČR: Návrat Harryho Pottera skončil úspěchem. Fantasy klasika ohrozila i Spider-Mana

5. místo
Tržby 1 milion 860 tisíc Kč / návštěvnost 8 665 diváků / 59 kin
Na pátém místě poctivě děsí šesté Insidious. Mezivíkendový propad o necelých 50 % je v rámci série i hororového žánru poměrně běžný a zdá se, že ani tento díl se nebude vymykat komerčním standardům série. I tady se bude asi finišovat kolem hranice 50 tisíc diváků, a i přes jistou okoukanost tak zůstávají bubáci z Dálavy v podstatě na svém.
4. místo
Tržby 2 miliony 531 tisíc Kč / návštěvnost 14 362 diváků / 129 kin
Klasické propady v rámci svého žánru eviduje také animák Tlapková patrola. Roztomilí pejsci jsou tradiční kreslenou trvalkou, jež tentokrát propadla o třetinu a stále se nevzdala snu o překonání hranice 200 tisíc diváků. Aktuálně jich psí záchranáři přepočítávají 145 tisíc a dá se očekávat, že i na počátku školního roku o ně bude zájem.
3. místo
Tržby 6 milionů 837 tisíc Kč / návštěvnost 22 303 diváků / 99 kin
Na prvních třech příčkách jsme se dočkali velmi těsného souboje. Epická Odyssea díky tomu skončila na počet diváků „až“ třetí, v rámci tržeb se ovšem i díky obřímu zájmu o IMAX projekce vyšplhala na první místo. Obě umístění však dokazují neskutečnou výdrž Nolanova opusu, který v následujících dnech překročí v českých kinech hranici 600 tisíc diváků a ještě minimálně další stovku si připíše. Odyssee totiž dochází dech přece jen pomaleji než Spider-Manovi a i díky zmiňovaným IMAXům si bude připisovat solidní čísla ještě hodně dlouho.
2. místo
Harry Potter a Kámen mudrců
Tržby 5 milionů 534 tisíc Kč / návštěvnost 27 012 diváků / 83 kin
Na druhém místě se nám ale usídlil návrat, který bere dech. U příležitosti 25 let od premiéry se vrátil do kin první Harry Potter, jenž během prvních pár dnů jasně ukázal, jak velké popularitě se u nás brýlatý kouzelník těší. Do kin přišlo přes 27 tisíc nostalgiků, kteří vzali do kin často i své ratolesti a vytvořili jeden z nejúspěšnějších re-releasů v českých kinech vůbec. Zájem skalních fanoušků se tu rozhodně čekal, ale že si malý Harry po 25 letech skoro vyšlápne i na první místo žebříčku, to je opravdu výkon zasluhující smeknutí Moudrého klobouku.
1. místo
Tržby 6 milionů 680 tisíc Kč / návštěvnost 30 034 diváků / 104 kin
Už pátý víkend za sebou zůstává první místo beze změny. Čtvrtý Spider-Man s Tomem Hollandem pevně drží pozici, i když mezivíkendové propady už má výrazně vyšší než kolega Odysseus. Tentokrát se spadlo o 44 % a je možné, že příští víkend už si letní blockbustery prohodí pozice. Pavoučí krasojízda tím ale rozhodně neztrácí nic ze svého lesku. Komiksovka přepočítává 746 tisíc diváků a minimálně hranici 800 tisíc se podaří snímku pokořit. Překonání megahitu Avengers: Endgame, který se navíc za měsíc také vrátí do multiplexů, a uzmutí pozice nejnavštěvovanější marvelovky ale už Spidey zřejmě nezvládne.
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Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinomaniak