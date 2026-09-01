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CENTRUM o páté: Děti jsou zpět ve školách, Evropu čeká nejistá zima a Putin má stále méně možností

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První školní den přinesl dětem návrat do lavic a dospělým první výraznější připomínku, že léto končí. V Evropě se řeší, zda bude letošní zima náročnější kvůli nízkým zásobám plynu, zatímco z Nepálu přicházejí zprávy o ničivých povodních a z Arktidy svědectví o krajině, která se rychle mění. Do toho pokračuje tlak na Rusko a jeho ekonomiku.
CENTRUM o páté: Děti jsou zpět ve školách, Evropu čeká nejistá zima a Putin má stále méně možností

CENTRUM o páté: Děti jsou zpět ve školách, Evropu čeká nejistá zima a Putin má stále méně možností

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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