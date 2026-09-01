CENTRUM o páté: Děti jsou zpět ve školách, Evropu čeká nejistá zima a Putin má stále méně možností

Zima může být letos problém už kvůli tomu, co je v zásobnících
Evropa vstupuje do nové topné sezony s nezvykle nízkými zásobami plynu. Na konci srpna byly evropské zásobníky naplněné zhruba ze 63 procent, zatímco pětiletý průměr pro toto období je kolem 79 procent. Česko je na tom lépe než evropský průměr, přesto může být nadcházející zima důležitá hlavně pro rodinné rozpočty: pokud přijde výraznější ochlazení, může se zvýšit tlak na ceny energií. Samotná dlouhodobá předpověď přitom zatím neříká, že celá zima bude mrazivá – první část má být spíše teplejší a deštivější, výraznější mrazy mohou přijít až později.
Povodně ukazují druhou tvář počasí
Zatímco Evropa sleduje zásoby na zimu, v Nepálu a Tibetu už počasí přineslo katastrofu. Bilance ničivých záplav dosáhla více než tisíce obětí, podle aktuálních údajů 1003 mrtvých. Právě kontrast mezi každodenními starostmi kolem počasí a jeho ničivou silou připomíná, že stejné přírodní podmínky mohou mít v různých částech světa úplně jiný význam.
Na severu je počasí součástí každodenního přežití
Arktida je ještě extrémnějším příkladem. Fotograf Jan Hvízdal popisuje roky strávené v prostředí, kde polární noc znamená skutečnou tmu trvající celé měsíce a kde je setkání s ledním medvědem reálným rizikem. Zkušenost člověka, který se z původního strachu postupně naučil v takových podmínkách žít, zároveň ukazuje, jak rychle se může hranice mezi dobrodružstvím a nebezpečím změnit.
Letiště, kde je za plotem Arktida
Na Špicberkách se s extrémními podmínkami musí počítat i při běžném provozu letiště. Svalbard Airport je nejsevernějším letištěm světa s pravidelnými komerčními linkami, přičemž ranvej leží na permafrostu a v zimě může letadlo přistávat v úplné polární noci. Výskyt ledních medvědů v okolí není kuriozitou pro turisty, ale jedním z faktorů, s nimiž se v tomto prostředí skutečně počítá.
Pro prvňáčky začíná úplně nový režim
V Česku je první září především dnem návratu do škol. Pro děti, které usedají do lavic poprvé, jde o velkou změnu, kterou intenzivně prožívají i jejich rodiče. U známých českých osobností se letos první školní den neobešel bez nervozity ani silných emocí – Monika Bagárová přiznala, že nástup dcery prožívá možná ještě víc než ona sama, zatímco rodina Nikoly Hezucké čelí prvnímu školnímu dni bez jejího zesnulého manžela.
Škola nebyla vždy samozřejmým místem pro svobodné učení
Dnešní návrat do lavic zároveň nabízí srovnání s dobou, kdy školství nebylo jen otázkou rozvrhu a domácích úkolů. Za protektorátu byly české školy omezovány a poněmčovány, čeština z části škol prakticky zmizela a výuka byla podřízena okupační moci. První školní den tak dnes může působit jako samozřejmý rituál, jehož význam vynikne právě při pohledu na dobu, kdy samotný jazyk a obsah vzdělávání podléhal politické kontrole.
Na Rusko tlačí ekonomika i zahraničí
Podobný motiv tlaku se objevuje i v dnešních zprávách z Ruska. Šéf estonské zahraniční zpravodajské služby Kaupo Rosin upozorňuje na rostoucí finanční problémy země a možné neshody uvnitř ruských elit. Neočekává bezprostřední pouliční revoluci, ale podle jeho hodnocení má Vladimir Putin stále méně dobrých možností, jak situaci řešit.
Sankce mají podle USA jasnou podmínku
Ekonomický tlak na Moskvu zároveň pokračuje zvenčí. Americký ministr financí Scott Bessent při jednání s ruským protějškem Antonem Siluanovem uvedl, že Rusko nemůže očekávat zmírnění sankcí ani nové dohody, dokud neukončí válku na Ukrajině. Téma ekonomiky se tak vrací k počasí z úplně jiného směru: stejně jako prázdnější evropské zásobníky mohou v zimě zvýšit tlak na domácnosti, finanční omezení zůstávají jedním z nástrojů, kterými se na Rusko vyvíjí tlak.
První zářijový den tak začíná něčím zdánlivě obyčejným – školou, počasím a změnou režimu. Za touto každodenností ale zůstává svět, v němž mohou přírodní podmínky rozhodovat o životech, zatímco ekonomické a politické tlaky postupně zužují prostor pro další kroky.