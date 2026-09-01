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Nejobsazovanější herečka současnosti slaví 30. Zendaya kombinuje krásu s mimořádný talentem

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Mohla být jednou z klasických disneyovských hvězdiček, jejichž sláva vyhasne hned po konci úspěšného seriálu. Zendaya je ovšem místo toho ve 30 letech na vrcholu popularity i tvůrčích sil, kdy dokázala skloubit svou internetovou slávu s obrovským talentem, pílí a čuchem na role. Herecký fenomén současnosti toho totiž nabízí mnohem více než jeden zakaboněný pohled, jak tvrdí řada internetových memů.
Nejobsazovanější herečka současnosti slaví 30. Zendaya kombinuje krásu s mimořádný talentem

Nejobsazovanější herečka současnosti slaví 30. Zendaya kombinuje krásu s mimořádný talentem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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