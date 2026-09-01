Nejobsazovanější herečka současnosti slaví 30. Zendaya kombinuje krásu s mimořádný talentem

Zendaya
patří společně se svým manželem Tomem Hollandem
a kolegou z Duny Timothéem Chalametem
mezi nejzářivější mladé hvězdy Hollywoodu, které jsou ve své kariéře v podstatě ještě na začátku, už toho ale stihly docela dost. Pro mladé dívky i ženy své generace je Zendaya vzorem, přitom stačilo málo a její kariéra se vydala úplně jinou cestou.
Zendaya se narodila v Kalifornii do rodiny učitelů a její kořeny snad ani nemohou být pestřejší. Její otec Kazembe Ajamu Coleman má v sobě nigerijskou krev, matka Claire pak skotské a německé předky. Už od malička překypovala neuvěřitelnou energií, všestranností a pílí učit se téměř vše. Jako každé dítě i ona však dokázala velmi snadno ztratit zájem a přelétnout úplně někam jinam. Nejdříve to zkusila u sportu, díky vášni svého otce přičuchla k basketbalu, zájem o něj ale ztratila stejně rychle jako o fotbal či běh. V šesti poprvé hrála v dětské divadelní hře, a i když se od osmi začala věnovat velmi aktivně také tanci, měla následně jasno, že její další kroky povedou právě k herectví.
Začala proto pomáhat své matce, která přes léto vedla divadelní společnost, a už v útlém věku zde pracovala jako uvaděčka. Ji ale samozřejmě nejvíce zajímalo dění na jevišti. Od 11 let proto začala chodit na uměleckou školu v Oaklandu a začala vystupovat v prvních divadelních představeních. Když hrála v ambicióznějších produkcích typu Richard III., její rodiče pochopili, že to Zendaya myslí vážně. Otec se proto s tehdy třináctiletou dívkou odstěhoval do malého bytu v Los Angeles, aby byla blíže hereckým příležitostem. „Můj táta věděl, že to chci víc než cokoliv na světě. Věděla jsem, že přijdu o hodně dětských zážitků a bude mi chybět maminka a můj pes, ale pro splnění svého snu jsem to musela udělat,“ vzpomínala po letech Zendaya.
První krůčky u Disneyho
Tato rodinná daň se však vyplatila. Coby mladá tanečnice začala brzy vystupovat v hudebních klipech a jejího tanečního i hereckého talentu si záhy všimli producenti kanálu Disney Channel a obsadili ji do jedné z hlavních rolí teenagerského seriálu Na parket!, kde si společně s mladou Bellou Thorne zahrála kamarádky, které se chtějí stát profesionálními tanečnicemi. Zendaya ukázala nejen své pohybové vlohy, ale zejména talent pro komediální timing a příjemné a přirozené vystupování, které postupem času ještě více pilovala.
Zendaya se stala velmi rychle typickou disneyovskou hvězdičkou a stanice její popularitu těžila jak v televizních filmech, tak následně i v jejím vlastním seriálu Tajný život K.C. Tradiční laciný sitcom o středoškolské dceři dvou špionů sice nedosahoval zářných kvalit, herečka ho ovšem dokázala utáhnout na svých bedrech a dokonce se už tvůrčím přístupem a svou aktivitou zasadila o pojetí své postavy.
Zendaya tušila, že její disneyovská dráha se chýlí ke konci a ona se musí vydat vstříc dospělejším rolím a výraznějším projektům. Pro úprk z disneyovské škatulky si však vybrala jinou, pragmatičtější cestu než její kolegyně. Zatímco Bella Thorne či Miley Cyrus zvolily taktiku sexuálně uvolněných zlobivých holek, které přitahují skandály, Zendaya vsadila na píli a velké odhodlání. Už během působení u Disneyho se svým talentem rozkročila do několika různých koutů. Stále tancovala a účinkovala v hudebních klipech, v roce 2012 se stala hvězdou americké verze StarDance, díky své přirozené kráse měla blízko k modelingu a nebyla by to správná hvězdička od Disneyho, kdyby nezkusila také pěveckou kariéru.
V té době už začala aktivně budovat také své sociální sítě, na kterých si získala pevnou fanouškovskou základnu a stala se internetovou megastar, kterou sledují miliony dívek po celém světě. Na Instagramu patří mezi dvacítku nejsledovanějších osobností a aktuálně přepočítává přes 177 milionů followerů. Svůj internetový „fame“ navíc dokázala správně vytěžit.
Skok do první ligy
Když se totiž v roce 2017 poprvé objevila coby MJ v marvelovce Spider-Man: Homecoming, miliony teenagerů neskrývaly své nadšení a začalo se ukazovat, že právě ona se svým budoucím partnerem Tomem Hollandem budou největšími tahouny pavoučí série. V prvním díle sice ještě hrála spíše druhé housle, od druhého filmu ale dokázala oslňovat svou přirozeností, kdy i přes svůj půvab zvládla důvěryhodně ztvárnit nenápadnou šedou myšku třídy a dokonale pracovat s její teenagerskou nesmělostí i komediálním tahem na bránu. Jde navíc o jeden z těch případů, kdy herec roste zároveň se svou rolí, a v aktuálním čtvrtém dílu už je MJ sebevědomou mladou ženou vyrovnávající se s realitou života.
Po prvním Spider-Manovi si mladé herečky začaly všímat i filmoví fanoušci a o Zendaye bylo slyšet stále více. Svými půvaby okouzlila v muzikálovém hitu Největší showman a ona zřejmě pochopila, že základem úspěchu je kombinovat blockbusterově vděčné franšízy s menšími ambiciózními projekty, v nichž může ještě více roztáhnout svá herecká křídla. A tak přišla v roce 2019 seriálová Euforie, zprvu nenápadný teenagerský seriál od HBO, který se stal nejen líhní nových hereckých talentů, ale zejména připravil pro Zendayu zatím největší hereckou výzvu její kariéry, již proměnila v absolutní triumf.
Její drogově závislá Rue je tragickým a komplexně napsaným charakterem, který pod zprvu ztrápeným zevnějškem skrývá tunu emocí. Zendaya si za uvěřitelný a tíživý pohled do světa závislé puberťačky odnesla dvakrát prestižní cenu Emmy, a pokud promění svou letošní nominaci i za závěrečnou řadu seriálu, připíše si výjimečný herecký sukces. Za druhou sezónu získala i Zlatý glóbus, čímž si hlasitě řekla o svou pozici v první herecké lize. A Hollywood toto volání vyslyšel.
V audiovizuálním sci-fi opusu Duna dokonale zapadla do nabušeného hereckého ansámblu a v druhém díle se stala už jedním z jeho pilířů. V nenápadné konverzačce Malcolm a Marie bravurně uhrála náročné dialogové výměny a podobně mistrně smečovala také ve výtečných Rivalech, kde zvládla zamotat hlavu nejen dvěma tenisovým sokům, ale také si zahrát další velmi komplexní a nejednoznačnou roli.
Ovoce za svoji píli, velký čich na role a zřejmě i dobrého agenta nejvíce sklidila právě letos, kdy je v podstatě všude. Zároveň se však divákům dokonale ukazuje v obou svých odlišných stránkách. V poslední Euforii i výtečném Dramatu ukazuje, že rozhodně není jen nositelkou jednoho zakaboněného výrazu, jak mylně říkají internetoví posměváčci, a za jejím pohledem se umí skrývat směs potlačovaných emocí, autentická bolest či tradiční lidská zmatenost. V Odyssee a Spider-Manovi pak po boku svého životního partnera zažívá blockbusterové žně, které o Vánocích korunuje nejspíš i třetí Duna.
Zendaya se tak momentálně ocitá na vrcholu sil – je komerční tahounkou i všestrannou herečkou, kterou chtějí mít v projektu ti největší současní filmaři, zároveň i módní ikonou showbyznysu a s Hollandem tvoří v současnosti možná nejmilovanější pár Hollywoodu. Zendaya sice chce ve svém aktuálním tempu zvolnit a sama tuší, že by se mohla divákům přejíst, do své další životní dekády ale vyráží v té nejlepší formě.
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Zdroj: Variety, People, ABC, Wikipedia, Deadline