Konec éry Pumy u české reprezentace. Po 33 letech a osmi Eurech přichází Adidas, první dresy ukáže v září

Když v květnu 1994 vyběhli čeští fotbalisté poprvé na trávník jako samostatná reprezentace, měli na prsou logo Pumy. Od té chvíle se značka z Herzogenaurachu stala konstantou českého fotbalu, přežila trenéry, generace hráčů, osm po sobě jdoucích evropských šampionátů i dvacetileté čekání na návrat na mistrovství světa. Teď ta éra končí. 1. září FAČR oficiálně potvrdil, že novým technickým partnerem se stává adidas. A nejde jen o jiné logo na dresu.
Tři pruhy místo kočky: co přesně se mění
Partnerství s adidasem nepokrývá pouze mužský A-tým. Svaz ho od začátku rámuje jako celosvazový projekt zahrnující ženskou reprezentaci, všechny mládežnické výběry i futsalovou reprezentaci. Generální sekretář FAČR Michal Trunda při oznámení výslovně zmínil i akademie, regionální struktury a menší kluby, spolupráce má podle něj sahat až k podpoře mladých hráčů v krajích.
Klíčovou roli v tom hraje firma 11teamsports, která se prezentuje jako partner více než 5 500 amatérských a profesionálních klubů v Evropě. V rámci nového partnerství má zajišťovat každodenní servis pro reprezentační týmy. Konkrétní program pro regiony (distribuční model, objem vybavení, případné slevy) ale svaz zatím veřejně nerozvedl.
Délka smlouvy? Oficiálně jen „dlouhodobé partnerství“. Finanční podmínky zveřejněny nebyly. Nelze tedy říct, zda jde o větší balík než u Pumy, ani spekulovat o rekordní částce.
Kdy a kde nové dresy uvidíme
Kalendář nové éry má tři pevné body:
- 7. září 2026 – představení kompletní kolekce: zápasové dresy, tréninkové oblečení i volnočasové vybavení.
- 26. září 2026 – debut domácí sady. Liga národů, Česko–Chorvatsko, Praha, výkop ve 20:45.
- 3. října 2026 – debut venkovní sady. Španělsko–Česko v Oviedu, proti úřadujícím mistrům světa.
Oficiální vizuály zatím neexistují. Podle neoficiálních úniků specializovaného webu Footy Headlines má domácí sada zůstat v tradiční výrazné červené s tmavě modrými a bílými prvky. Venkovní dres má být převážně bílý s navy a červenými akcenty a údajně ponese retro logo Trefoil. Jde ale výhradně o úniky, nikoli o potvrzený design.
Co se prodeje týče, potvrzené kanály jsou web adidasu a vybrané kamenné prodejny značky. Přesné datum spuštění prodeje ani finální české ceny svaz nezveřejnil. Orientační vodítko nabízí aktuální ceník adidasu pro národní týmy: fanouškovský pánský dres vychází zhruba na 2 400 Kč, autentická verze na 3 600 Kč, dětský na 1 800 Kč. Česká kolekce se může lišit, ale řádově půjde o podobnou hladinu.
Co Puma zanechala: osm Eur a jedno stříbro
Třiatřicet let s Pumou nebylo jen o dresech, bylo to období, ve kterém se česká reprezentace etablovala na mezinárodní scéně. Stříbro na Euru 1996 v Anglii, semifinále o osm let později v Portugalsku, rekordní série osmi po sobě jdoucích účastí na evropském šampionátu (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024). K tomu dvě účasti na mistrovství světa: 2006 v Německu a letošní návrat po dvaceti letech na MS 2026.
Puma oblékala Nedvěda, Rosického, Čecha i Schicka. Každý z ikonických dresů, od bílého z Wembley 1996 po tmavě modrou alternativu z posledních let, nesl její logo. Fanoušci si na tři pruhy budou muset zvyknout.
Do jakého portfolia Česko vstupuje
Adidas aktuálně oblékává Argentinu, Německo, Španělsko, Itálii, Mexiko, Japonsko, Belgii, Švédsko, Řecko nebo Jamajku. Česko se tedy řadí do silného mezinárodního portfolia, byť realisticky spíš jako středně silná evropská reprezentace než jako globální vlajkový tým typu Argentiny nebo Německa.
Právě v tom ale může být příležitost. Menší trhy bývají pro sportovní značky prostorem, kde testují nové přístupy k servisu a distribuci. Pokud FAČR myslí vážně záměr propojit partnerství s rozvojem mládeže a regionů, adidas má infrastrukturu, kterou Puma v Česku v tomto rozsahu nenabízela. Zatím je to ale spíš deklarace než ověřitelný program.
Víc než výměna loga
Změna technického partnera po třech dekádách je vždycky symbolický moment. FAČR ji ale prodává jako něco většího, jako vstup do éry, kde dres je jen viditelná špička širšího servisního a rozvojového projektu. Jestli za slovy bude i obsah, ukáže až praxe. První test přijde 26. září v Praze, kdy český tým vyběhne proti Chorvatsku v dresech, které ještě nikdo neviděl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle