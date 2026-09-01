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Další rána pro Baník. Sinyavskiy má kvůli přetrženým vazům v koleni po sezóně

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Dennívýzva
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Obětavý výkon ostravských fotbalistů v sobotním vítězném utkání proti Sigmě Olomouc má další kaňku. Po Abdallahu Gningovi, který si přivodil zlomeninu holení i lýtkové kosti, přišel na zbytek sezóny i o Vlasije Sinyavského. Toho čeká operace přetrženého předního zkříženého vazu v koleni.
Další rána pro Baník. Sinyavskiy má kvůli přetrženým vazům v koleni po sezóně

Další rána pro Baník. Sinyavskiy má kvůli přetrženým vazům v koleni po sezóně

Zdroj: FC Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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