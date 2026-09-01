Fanoušci Polabí i Zrádců si připlatí. Prima výrazně zdražuje předplatné své platformy

Odstartovala nám podzimní televizní sezóna, která přináší spoustu novinek nejen v tradičním vysílání, ale také právě na streamu. Stejně jako Nova, i Prima vysílá své seriály a pořady na streamu se značným předstihem, díky čemuž se stala platforma prima+ pro stanici zásadním zdrojem sledovanosti. Právě zde se těší velké popularitě oblíbení Zrádci, pořad Ano, šéfe!, nahá seznamka Naked Attraction či nedávné reality show Are You the One? a Asia Express. Také tradiční vztahové seriály typu hitového Polabí se zde však díky předpremiéře dílů týden dopředu těší velkému zájmu. Právě lidi, kteří by chtěli tyto výhody nově využívat, nyní čeká nemilá zpráva.
Prima+ totiž po vzoru řady streamovacích služeb přistupuje k poměrně zásadnímu zdražení, kdy v obou svých hlavních tarifech zdraží o 50 korun. Tarif LIGHT, v němž mohou diváci sledovat předpremiéry, exkluzivní Prima originály, archiv pořadů či širokou nabídku filmových titulů s reklamami, tak nyní pořídíte místo za 99 Kč za 149 korun. Tarif PREMIUM, který vám stejnou nabídku poskytne ve Full HD rozlišení a bez reklam, pak nyní můžete zakoupit místo za 149 korun za 199,-. Platforma pak nabízí nové rekurentní (dlouhodobé) předplatné Premium – 90 dnů nyní stojí 529 Kč, 180 dní primy+ dostanete za 796 Kč a za 360 dní utratíte 1 393 Kč.
Pokud si ale už primu+ předplácíte, můžete být v klidu. Změna se netýká stávajících předplatitelů, kteří si službu pořídili do 31. 8., ale pouze nových uživatelů. Stávajícím předplatitelům tak zůstane původní cena, dokud předplatné nepřeruší nebo neprovedou změnu.
Prima přichází se zdražením chytře na začátku podzimní sezóny a před svým hlavním streamovacím tahákem – třetí sérií Zrádců, která už tradičně přináší platformě nespočet nových zájemců a je jedním z jejích největších tahounů. Nová řada se na prima+ totiž objeví už 16. září. Změní na diváckém zájmu něco aktuální zdražení, nebo si lidé za primácké hity rádi připlatí? V srpnu tohoto roku hlásila Prima 333 tisíc platících uživatelů. Nechme se překvapit, jak se toto číslo po aktuálním kroku změní.
Podívejte se na žebříček nejlepších seriálů na prima+.
Zdroj: FTV Prima, Mediář