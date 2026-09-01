Procházka jedná s UFC o dalším zápase. Ve hře je neporažený Blachowiczův přemožitelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Procházka jedná s UFC o dalším zápase. Ve hře je neporažený Blachowiczův přemožitel
Sean Strickland zveřejnil záběry z jízdy nevadskou pouští, při níž drží pušku a za jízdy z ní střílí. U...
Makhmud Muradov zkritizoval Kerima Engizeka za chování po titulové porážce s Krzysztofem Jotkem. Za příklad...
Salahdine Parnasse dostal při debutu v UFC rovnou hlavní zápas v Paříži. Dan Hooker chce velkou premiéru...
Karlos Junior původně zkoušel fotbal, teď trénuje jiu-jitsu a wrestling a jeho cílem je MMA. Karlos Vémola...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →